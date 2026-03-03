AKTUELNO

Društvo

RELJA OGNJENOVIĆ PORUČIO NAJSTARIJIMA U MAJDANPEKU: Borimo se za još osetnije povećanje penzija i više mesta u banjama!

Izvor: Pink.rs, Foto: PIO Fond ||

Direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, posetio je Majdanpek gde je u direktnom razgovoru sa najstarijim sugrađanima predstavio planove za budućnost i zahvalio im se na nepokolebljivoj podršci državi.

Foto: PIO Fond

"Hvala nije samo reč"

Ognjenović je istakao da penzioneri najbolje razumeju potrebe države i naroda, te da su uvek podnosili najveći teret.

– Danas sam ovde, u ime Republičkog fonda PIO, da vam kažem hvala. Ali hvala nije samo reč, hvala hoću da vam kažem kroz povećanje penzija koje smo prošle godine imali 24,4 odsto, kroz to da smo ove godine povećali broj paketa na preko 100.000, a nadamo se da će biti 110-115.000 – izjavio je Ognjenović.

Foto: PIO Fond

Konkretni planovi: Banje i veće penzije

Direktor Fonda PIO je naglasio da će država nastaviti da ulaže u društveni standard najstarijih.

– Trudićemo se da otvorimo još više mesta u banjama Srbije, iako ćemo ove godine poslati u banje više od 22.000 penzionera. Mi ćemo se boriti da i ove godine imamo što osetnije povećanje penzija, a da u 2027. prosečna penzija bude 650 evra – rekao je Ognjenović okupljenim penzionerima.

Foto: PIO Fond

Poziv na aktivno treće doba

Ognjenović je posebno ukazao na to da je socijalni život nakon radnog veka ključan za zdravlje i dobrobit penzionera.

– Znamo da se svi penzioneri ne snalaze jednako, zato nam je bitno da ih uključimo i u sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti, ali i da organizujemo ovakve vidove razgovora posle kojih će imati i druženje uz muziku, ali i priliku da sa rukovodstvom udruženja penzionera i Fonda PIO imaju neposrednu komunikaciju – naveo je on.

Saradnja sa udruženjima

Na tribini je govorio i prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, koji je istakao važnost razmene mišljenja u prijatnoj atmosferi, kako bi penzioneri znali da u Savezu i Fondu imaju pouzdanog zastupnika.

Susreti su, pored Majdanpeka, organizovani i u Rudnoj Glavi i Donjem Milanovcu, a PIO fond najavljuje nastavak ovih tribina širom Srbije uz podršku partnera poput Banke Poštanska štedionica i Dunav osiguranja.

Autor: D.S.

#Fond PIO

#Majdanpek

#Penzije

#Pomoć

#Povećanje

#Relja Ognjenović

#Srbija

#Standard

#banje

#treće doba

