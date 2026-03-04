'PODSETILO ME NA 1999. I BOMBARDOVANJE!' Ovako je izgledala NOĆ EVAKUACIJE IZ IZRAELA: Oglasili se Srbi koji su doputovali u Beograd

Državljani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji su evakuisani iz Izraela, stigli su u Beograd noćas, oko dva časa posle ponoći specijalnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

Specijalnim letom u glavni grad Srbije doputovalo je 67 osoba koje su evakuisane iz Izraela i to u nekoliko koraka, a prvo je bio organizovan kopneni prelazak do egipatske granice, odnosno do transporta ka aerodromu u egipatskom letovalištu.

"Podsetilo me na 1999. i bombardovanje"

Dušan Stefanović iz Svilajnca rekao je tokom leta iz Šarm el Šeika ka Beogradu da se trenutno oseća bezbedno, nakon što su ga dešavanja u Izraelu podsetila na 1999. godinu i bombardovanje SR Jugoslavije.

- Zahvalan sam što nam je obezbeđen da se evakuišemo - kazao je Stefanović.

Govoreći o evakuaciji iz Izraela ka Šarm el Šeiku, Stefanović je kazao da je bilo odlično organizovano i da su se sve vreme osećali bezbedno.

- Iz Izraela do granice sa Egiptom išli smo jednim autobusom, a kada smo je prešli, ušli smo u drugi autobus od granice do Šarm el Šeika. I evo nas u avionu - kazao je Stefanović.

"Bilo je kritično, najviše u Tel Avivu i Jerusalimu"

Prema njegovim rečima, u Izraelu od kada su počeli najnoviji sukobi bilo je kritično, najviše u Tel Avivu i Jerusalimu.

- Sam osećaj i prizor dok ste tamo, nije prijatno, osećate se nebezbedno i nemoćno - dodao je Stefanović.

Siniša Nikolić iz Dervente rekao je da je evakuacija iz Izraela do egipatskog letovališta protekla perfektno.

- To je sve organizovano u roku od 24 sata, možda i manje, hvala Srbiji što nam je omogućila da se u Izraelu svi okupimo i da u roku manjem od 24 sata se pojavimo u Šarm el Šeiku - kazao je Nikolić.

Kako je ispričao, s obzirom da je i adrenalin popustio od kada su se ukrcali u avion, sada su malo umorni i pospani, ali presrećni jer su se svi koji su izrazili želju evakuisali i što su "živi i zdravi".

- Ovo je baš bilo vanredno. Ta četiri dana su bila onako, po nebu su išle rakete, sve su oni to presretali, ali nikada niste sigurni da li će nešto da prođe ili ne, da li će pasti u blizini ili ne, nije bilo svejedno - kazao je Nikolić.

Dodao je da se u Tel Avivu i Jerusalimu osetilo za razliku od grada u kojem je on bio sa porodicom.

Na specijalnom letu, zarad efikasnije evakuacije, prisutan je bio i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

Jović je rekao da se razmatraju i evakuacije iz drugih zemalja Persijskog zaliva koje su pogođene ratom i precizirao da se razmatraju i alternativne rute čim se za to steknu neophodni uslovi.

Izrael će od večeras po lokalnom vremenu postepeno ponovo otvoriti svoj vazdušni prostor za dolazne letove, izjavila je ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev.

Ona je sinoć navela da će se vazdušni prostor postepeno otvarati do četvrtka ujutru, kako bi se Izraelci bezbedno vratili u zemlju, u zavisnosti od bezbednosnog razvoja događaja, prenosi Tajms of Izrael.

Generalna direktorka Uprave za aerodrome Izraela Šaron Kedmi je rekla da će u prvih 24 sata postepenog ponovnog otvaranja biti samo jednom avionu unutar sat vremena biti dozvoljeno da sleti na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

Aerodrom Ramon i aerodrom Haifa za sada će ostati zatvoreni.

Autor: D.Bošković