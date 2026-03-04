AKTUELNO

Društvo

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju četiri sata

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da su uslovi za vožnju dobri.

Oprez se savetuje na početku i na kraju radnog dana, kada je intenzitet saobraćaja pojačan i kada su na prilazima gradovima uobičajene gužve.

Radovi na putu dodatno usporavaju vožnju, a na pojedinim deonicama se koriste i obilazni putevi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata.

Autor: D.Bošković

#AMSS

#oprez

#radovi

#uslovi

#voznja

POVEZANE VESTI

Društvo

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni za izlaz na Batrovcima čekaju pet sati

Društvo

Nema zadržavanja vozila na graničnim prelazima! AMSS: Dobri uslovi za vožnju

Društvo

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni za izlaz na Batrovcima čekaju tri sata

Društvo

AMSS: Zbog kiše promenljivi uslovi za vožnju, oprez zbog odrona

Društvo

Dobri uslovi za vožnju, teretnjaci se na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše tri sata

Društvo

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, na putničkim terminalima na prelazima nema zadržavanja