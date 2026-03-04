AKTUELNO

Fond PIO menja obrasce za zahteve - evo šta se menja pri podnošenju zahteva za penziju

Izvor: Alo.rs, Foto: Pixabay.com ||

Na zvaničnom sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), u rubrici Obrasci, kao i u okviru elektronskog servisa e-Šalter, uvedene su izmene u obrascima koji se koriste za podnošenje zahteva iz oblasti ostvarivanja prava, matične evidencije i isplate.

U pojedinim slučajevima promenjen je sadržaj samih obrazaca, dok su neki dopunjeni novim poljima koja se odnose na podatke o radnom stažu ostvarenim u inostranstvu.

Novi obrasci usklađeni su i sa izmenama zakonodavstva Republike Srbije koje su stupile na snagu u prethodnom periodu. Istovremeno su ažurirani i spiskovi dokumentacije koju građani prilažu uz zahteve, piše B92.

Jedna od novina je i mogućnost da korisnici, pored broja telefona koji su do sada unosili kao kontakt, sada mogu da navedu i svoju imejl adresu, čime se dodatno unapređuje komunikacija sa Fondom.

Foto: Pixabay.com

Iz Fonda PIO naglašavaju da nisu menjani obrasci potvrde o životu, kao ni oni koji se odnose na matičnu evidenciju i koje popunjavaju poslodavci.

Uvođenjem novih obrazaca značajno je pojednostavljena struktura dokumentacije na sajtu. Ukupan broj obrazaca smanjen je sa 190 na 62, a sada su objedinjeni u jednoj rubrici pod nazivom „Zahtevi u vezi sa ostvarivanjem prava“.

U Fondu očekuju da će ovakva reorganizacija olakšati snalaženje građanima na sajtu i doprineti bržem rešavanju zahteva, posebno u slučajevima kada su obrasci pravilno popunjeni i uz njih priložena sva potrebna dokumenta.

