VAŽNA VEST ZA PENZIONERE! Danas je poslednji dan prijava za BESPLATNE banje - Oglasio PIO Fond: Ovo je detaljan vodič

Penzioneri mogu još danas da se prijave na oglas Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima.

Na poziv za besplatne banje, koji je Fond PIO raspisao 12. januara, mogu se prijaviti i starosni i invalidski i porodični penzioneri, kao i korisnici srazmernih penzija, dakle iz Srbije i inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 56.834 dinara.

Gde se podnose prijave

Prijave se podnose udruženjima penzionera sa područja filijale fonda gde korisnici imaju prebivalište, a penzioneri sa teritorije AP Kosovo i Metohija (APKIM) sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije APKIM, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici fonda.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva za one koji primaju inostrane penzije, popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godini, da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju kao i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je ima, ali ona nije obavezna.

Obrazac prijave i spisak banja mogu se naći na sajtu Fonda PIO

Kako se vrši bodovanje prijava?

Bodovanje se ne zasniva na količini medicinske dokumentacije.

"Posle prikupljanja svih prijava i obrade svih prijava, izlazi preliminarna rang lista koja izlazi 25 radnih dana od dana zatvaranja konkursa, posle toga postoji još pet dana za eventualne prigovore na preliminarnu rang listu. Komisija ima pet dana da razmotri te eventualne primedbe i posle toga izlazi konačna rang lista. Ono što ulazi u bodovanje je najpre visina penzije, zatim dužina penzijskog staža, godine korišćenja penzije i eventualno postojanje tuđe nege i pomoći koje takođe nosi dodatne poene."

Sve se računa kompjuterski i automatizovano: "Mi imamo visinu penzije svakog penzionera, u svojim bazama dužinu staža, godina korišćenja penzije, tako da tu ne bi trebalo i ne sme da bude apsolutno nikakvih problema."

Finansijski okvir i koristi

PIO fond je ove godine izdvojio oko 1,6 milijardi dinara za društveni standard penzionera. Od toga:

74% otpada na banje, tj. besplatnu rehabilitaciju (oko 1,16 milijardi).

26% ide na ostale vidove društvenog standarda, poput paketa solidarne pomoći, kulturnih i sportskih manifestacija i međugeneracijske saradnje.

"Ove godine ćemo poslati u banje, odnosno daćemo mogućnost da to iskoristi oko 22.090 penzionera. U okviru drugih vidova društvenog standarda, prošle godine smo podelili negde oko 94.000 paketa solidarne pomoći. Tu su organizacije kulturno-sportskih manifestacija, međugeneracijska saradnja i sastanci penzionera, tako da to obuhvata, prošle godine, za sve vidove društvenog standarda, preko 140.000 penzionera je bilo uključeno."

Šta penzioneri dobijaju u banjama?

- Besplatan boravak

- Plaćene putne troškove

- Ako je potreban pratilac, njegovi putni troškovi, smeštaj i ishrana su takođe plaćeni

- Pregled kod lekara pri dolasku, laboratorijske analize i određivanje terapija fizikalne medicine

- 24-časovni nadzor lekara tokom boravka

Autor: Iva Besarabić