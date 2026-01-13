PIO FOND OBJAVIO SPISAK DOKUMENTACIJE ZA BESPLATNE BANJE: Evo kako penzioneri mogu da se prijave

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) raspisao je oglas za prijem zahteva korisnika penzija koji žele da se tokom 2026. godine upuste u besplatne banje na oporavak.

Sada su poznati i detalji prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Pravo na besplatne banje imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.



Penzioneri koji primaju dodatna lična primanja mogu se takođe prijaviti, pod uslovom da zbir svih primanja ne prelazi navedeni limit.

Takođe, pravo imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo ako zbir domaće i strane penzije ne prelazi 56.834 dinara.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

Uz prijavu za besplatne banje je potrebno dostaviti:

penzioni ček

dokaz o visini penzije iz inostranstva, ukoliko postoji

popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, u kojoj se navodi željena ustanova za rehabilitaciju, potvrđuje da korisnik nema druga lična primanja i da nije koristio rehabilitaciju po ovom osnovu u periodu od 2020. do 2025. godine

saglasnost da Fond u ime korisnika zaključi ugovor sa ustanovom u kojoj će se koristiti rehabilitacija

raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje, pri čemu ona nije obavezna

Rehabilitacija se sprovodi u trajanju od 10 dana, a pravo na nju imaju penzioneri koji ispunjavaju određene uslove u vezi sa vrstom i visinom penzije.

Autor: D.Bošković