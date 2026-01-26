Važna vest za penzionere u Srbiji! Oglasio se PIO Fond

Prijava penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje traje do srede, 28. januara, dok će preliminarne rang liste biti objavljene 6. marta 2026. godine, na oglasnim tablama u udruženjima penzionera i u filijalama Fonda PIO.

Zamenik direktora Fonda PIO Aleksandar Milošević podsetio je da je oglas-poziv penzionerima da se prijave za besplatnu rehabilitaciju objavljen 12. januara.

"Podsećamo penzionere koji ispunjavaju uslove, a nisu se još prijavili, da imaju tu mogućnost do srede, do kraja radnog dana. Uslov ispunjavaju svi penzioneri sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, kojima je visina penzije do 56.834 dinara, koji osim penzije nemaju druga primanja i koji nisu koristili besplatnu rehabilitaciju preko Fonda PIO od avgusta 2020. godine", rekao je Milošević.

On je naveo da prijave penzioneri podnose u udruženjima penzionera prema adresi stanovanja, gde mogu preuzeti i popuniti obrasce i potpisati izjave u kojoj banji žele da koriste rehabilitaciju i da nemaju druga primanja.

Dodao je da je uz to potrebno da prilože ček od penzije, dokaz o visini inostrane penzije i medicinsku dokumentaciju kojom raspolažu, a koja se ne boduje.

Kako je objasnio, ta dokumentacija se ne boduje već je uputstvo da se penzioneri ne upute u banju koja ima kontraindikacije u odnosu na njihovo zdravstveno stanje.

On je dodao da penzioneri sa područja AP Kosovo i Metohija, sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta/boravišta.

"Prijave penzioneri podnose u udruženjima penzionera, gde mogu preuzeti i popuniti obrasce i potpisati izjave u kojoj banji žele da koriste rehabilitaciju i da nemaju druga primanja, a uz to potrebno je da prilože ček od penzije, dokaz o visini inostrane penzije i u zatvorenoj koverti medicinsku dokumentaciju kojom raspolažu, a koja se ne boduje, već nam je reper da ne uputimo penzionera u banju koja ima kontraindikacije u odnosu na njegovo zdravstveno stanje", rekao je Milošević.

Milošević je naglasio da će preliminarne rang liste biti objavljene 6. marta 2026. godine, na oglasnim tablama u udruženjima penzionera i u filijalama Fonda PIO.

Penzioneri koji imaju primedbe na preliminarnu rang listu, mogu da ulože prigovor, a rok je pet radnih dana.

"Rok za razmatranje prigovora je još 5 dana i nakon toga se objavljuju konačne rang liste", rekao je Milošević.

On je dodao da sve korisnike koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u 2026. godini Fond obaveštava o tome i obaveštava ih koja banja im je opredeljena.

"Banjama dostavljamo spiskove penzionera i svaku dalju komunikaciju sa penzionerima radi dogovora o terminu korišćenja rehabilitacije preuzimaju banje", rekao je Milošević.

Milošević je naglasio da će besplatan oporavak u banji moći da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja.

"Ove godine smo dodali još jednu banju u ponudu, Kuršumlijsku, tako da će penzioneri moći da biraju neku od 27 raspoloživih banja na spisku. Očekujemo da već u aprilu prvi penzioneri počnu oporavak u željenoj banji", rekao je Milošević.

On je objasnio da penzioneri tokom boravka u banjama dobijaju pregled lekara prilikom prijema, laboratoriju, tri adekvatne terapije i smeštaj, troškove prevoza i imaju nadzor lekara sve vreme boravka u banji.

"Sve je uređeno na način da penzioneri koji ostvare ovo pravo nemaju nikakve dodatne troškove i mogu da se u potpunosti posvete oporavku", rekao je Milošević.

Kako je istakao, fond će i ove godine snositi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce penzionera koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

"Na osnovu pojedinačnih saznanja iz udruženja penzionera možemo reći da je zainteresovanost velika, što smo i očekivali, prošle godine je pristiglo oko 68 hiljada prijava, ali je još rano da govorimo o broju prijavljenih", rekao je Milošević.

