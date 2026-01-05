VAŽNA INFORMACIJA ZA PENZIONERE: Fond PIO doneo odluku o troškovima oporavka u banjama - OVO SU DETALJI

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je danas odluku o troškovima rehabilitacije penzionera i ceni smeštaja pratilaca po ustanovama i danu boravka, kako bi 12. januara mogao da bude objavljen oglas za prijavljivanje penzionera za upućivanje na besplatnu banjsku rehabilitaciju.

Shodno opredeljenim sredstvima i prosečnim cenama u banjskim lečilištima za ovu godinu, procenjuje se da će na besplatan oporavak u neku od banja Srbije biti upućeno 22.090 penzionera, koliko i iznose ukupno prijavljeni raspoloživi banjski kapaciteti, , saopštio je Fond PIO.

Upravni odbor Fonda je doneo i odluke o troškovima finansiranja ostalih vidova društvenog standarda.

Finansijskim planom Fonda PIO za 2026. godinu na ime društvenog standarda korisnika penzija planirano je do 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, odnosno 1,6 milijardi dinara, što je za 170 miliona dinara više nego prošle godine.

Novim Pravilnikom o društvenom standardu penzionera, donetim početkom decembra 2025. godine, predviđeno je da za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima bude izdvojeno 74 odsto od ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard korisnika penzija.

To će za 2026. godinu iznositi 1,16 milijardi dinara, dok će preostalih 26 odsto, odnosno 407,3 miliona dinara biti raspoređeno na preostale vidove društvenog standarda.

Novina u pravilniku je i to da je spisak ustanova u koje korisnici mogu da budu upućeni na oporavak proširen za još jednu, a reč je o Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Prolom Banja” - PC Kuršumlijska Banja.

Posebnim odlukama Upravnog odbora Fonda, opredeljena su sredstva i za ostale vidove društvenog standarda, pa će tako u 2026. godini za organizaciju i sprovođenje regionalnih i godišnje manifestacije Sabora penzionera - olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba biti opredeljeno 32,6 miliona dinara.

Za pakete solidarne pomoći i poslove organizacije i koordinacije podele paketa biće izdvojeno 272,9 miliona dinara, za finansiranje troškova razvoja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti 10 miliona dinara, a za finansiranje međugeneracijske solidarnosti i društvene inkluzije penzionera 74 miliona dinara.

Autor: S.M.