Ovo je datum kada penzioneri mogu da se prijave za besplatni oporavak u banjama

Penzioneri u Srbiji čije penzije ne prelaze 56.834 dinara i koji u prethodnih šest godina, odnosno od avgusta 2020. nisu išli na banjsku rehabilitaciju o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), mogu do srede 28. januara da se prijave za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima.

Za besplatni oporavak u banjama mogu da se prijave i starosni i invalidski, kao i porodični penzioneri i korisnici srazmernih penzija iz Srbije i inostranstva, pod uslovom da je zbir tih penzija i do 56.834 dinara.

Prijave se podnose udruženjima penzionera sa područja filijale fonda gde korisnici imaju prebivalište, a penzioneri sa teritorije AP Kosovo i Metohija (APKiM) sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije APKiM, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici fonda.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva za one koji primaju inostrane penzije, popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025, da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju kao i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je ima, ali ona nije obavezna.

Obrazac prijave i spisak banja mogu se naći na sajtu Fonda PIO.

Preliminarne rang liste biće objavljene 6. marta 2026, na oglasnim tablama u udruženjima penzionera i u filijalama Fonda PIO. Penzioneri koji imaju primedbe na tu listu, mogu da ulože prigovor u roku od pet radnih dana, a nakon toga se objavljuju konačne rang liste.

Sve korisnike koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u 2026. godini PIO Fond obaveštava o tome, kao i koja banja im je opredeljena, a penzioneri bi, kako se očekuje, već u aprilu mogli da počnu oporavak u banjama.

Kako je ranije saopšteno, besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja.

