SUTRA SE OBAVEZNO KLONITE OVOGA! Donosi bolest i nesreću: Slavimo važan praznik uz veoma jak običaj

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve peti mart zauzima posebno mesto, jer je posvećen velikom iscelitelju i zaštitniku slabih - Sveti Lav Katanski.

Njegovo ime vekovima se izgovara sa poštovanjem, a vernici mu se obraćaju u trenucima bolesti, straha i nevolje, verujući u njegovu moć da donese utehu i ozdravljenje.

Život posvećen veri i milosrđu

Sveti Lav živeo je u 8. veku na Siciliji, gde je kao episkop u gradu Katani stekao glas čoveka velikog srca. Bio je poznat po tome što je nesebično pomagao siromašnima i bolesnima, ne praveći razliku među ljudima. Njegova vera nije bila samo reč, već delo, brinuo je o onima koje je društvo zaboravilo.

Pored milosrđa, ostao je upamćen i kao odlučan borac za pravoslavlje. Suprotstavljao se jeresi i paganskim običajima, štiteći hrišćansko učenje u vremenu kada su iskušenja bila velika.

Sveti Lav i Legenda o ognju koja je obeležila njegov kult

Najpoznatija priča iz njegovog života vezana je za sukob sa opsenarom Iliodorom, koji je, prema predanju, obmanjivao narod i odvraćao mlade od vere. Sveti Lav ga je, kako se veruje, javno razotkrio i poveo na lomaču, ušavši zajedno s njim u vatru.

Dok je Iliodor izgoreo u plamenu, Lav je, prema legendi, ostao nepovređen. Ovaj događaj učvrstio je uverenje naroda da ga štiti Božja sila. Nakon toga, njegov ugled svetitelja i čudotvorca još više je porastao, a ljudi su mu dolazili tražeći isceljenje, verujući da njegova molitva i dodir mogu da otklone i najteže bolesti.

Čuda i poštovanje i posle smrti

Ni posle upokojenja u 8. veku, verovanje u njegovu moć nije prestalo. Predanje kaže da njegove mošti toče miomirisno miro, kojem se pripisuju isceliteljska svojstva. Sahranjen je u crkvi Svete mučenice Lucije na Siciliji, koju je, prema istorijskim zapisima, sam podigao.

Danas je posebno poštovan na Siciliji, gde se smatra zaštitnikom pojedinih gradova i čuvarom naroda od bolesti i nedaća. Njegovo ime podjednako uvažavaju i pravoslavni i katolički vernici.

Verovanja i običaji vezani za ovaj dan

U našem narodu, Sveti Lav se doživljava kao zaštitnik doma i zdravlja. Veruje se da na njegov praznik molitva ima posebnu snagu, naročito ako se izgovara za ozdravljenje ukućana i mir u porodici.

Zanimljivo je da je, zbog legende o ognju, nastalo verovanje da se na današnji dan treba posebno čuvati vatre. Smatra se da plamen simbolično odnosi sve loše - bolesti, nesreću i svađe, ali i da sa njim treba postupati oprezno i sa poštovanjem. U pojedinim krajevima ljudi izbegavaju veće radove oko ognjišta ili paljenje nepotrebne vatre, kako bi dom ostao sačuvan od nezgoda.

Praznik Svetog Lava zato nije samo podsećanje na jednog episkopa iz davnih vremena, već i dan kada se vernici okreću molitvi, tražeći zdravlje, zaštitu i unutrašnju snagu da izdrže životne nedaće.

Autor: Iva Besarabić