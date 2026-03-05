AKTUELNO

Društvo

Đaci ostaju bez mobilnih telefona u školama u Srbiji? Novi zakon spreman - evo šta tačno predviđa

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

U više zemalja, a od 4. marta i u Hrvatskoj zvanično je zabranjena upotreba mobilnih telefona u školama. Telefoni se pre ulaska u učionice već odlažu i u pojedinim školama u Srbiji. Međutim, najava novog zakona koji bi na to obavezao sve škole, izazvala je i pozitivne i negativne komentare.

Predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama je spreman. Predlagač je zaštitnik građana, a do podnošenja teksta Skupštini ostalo je da se obave razgovori sa đacima, na koje bi se zakon najviše odnosio. Razlog je, kaže inicijator, da bi se korigovale neke stvari u školi.

- Prvo, uočen je pad pažnje, koncentracije. Socijalizacija samih učenika, vrlo je loša, na niskom nivou. Treće, često se kaže - naša deca su pametnija od nas, raspolažu nizom činjenica. Tako je, ali često ne mogu da ih povežu u kontekst. I ono što je vrlo bitno, to veoma utiče na mentalno zdravlje - kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Prema važećim propisima, škole su time obavezane da regulišu korišćenje telefona u učionicama. Tehnička škola u Užicu je upotrebu elektronskih uređaja ograničila, ali nije zabranila.

- Učenici prilikom ulaska u učionicu ostavljaju svoje telefone u određene kutije na numerisana mesta, na kraju časa mogu da ih uzmu. Tokom časa, ukoliko je potrebno za svrhu nastave, proveru znanja, neko istraživanje, da pronađu neke podatke, mogu da ih upotrebe, kada završe oni ih vraćaju na svoja mesta u kutije i na taj način smo probali da ne zabranimo već da regulišemo upotrebu i da to bude svrsishodno - navela je Marijana Simović Aleksić, pomoćnik direktora Tehničke škole Užice.

Foto: Pixabay.com

Đacima su pravila prestroga

Efekti su primetni, a atmosfera na času bolja, đaci imaju veću pažnju. Ombudsman smatra da sve škole treba da ujednače pravila o upotrebi mobilnih telefona. Kakva god da su, đaci misle da su prestroga. Roditelji, pak, smatraju da zabrana nije način na koji će se rešiti njihovo preterano korišćenje.

- Čini mi se da ovakvom zabranom mi ne donosimo nikakvo posebno dobro, osim što ćemo možda dobiti u nekom trenutku kratkoročne rezultate da su oni u tom trenutku bili mirniji u školi, a da li su oni usvojili više znanja u ovakvom sistemu kakvom imamo, da li su se oni više družili - nisam baš sigurna - ističe Grodana Plemić iz Udruženja građana "Roditelj".

Telefon može da bude upotrebljen za nastavu

Predlog zakona predviđa da, ukoliko je najavljeno, telefon može da bude upotrebljen za nastavu i dostupan đacima sa zdravstvenim potrebama. Može li doći do zloupotrebe?

"U zakonu se koristi izraz 'tabla', telefoni se predaju ovlašćenom licu, on je odgovoran. Načini čuvanja i predaje, to je već stvar pravilnika koje će Ministarstvo da odredi“, kaže Pašalić.

Telefonsku vezu između roditelja i dece će, ukoliko se usvoji budući predlog ombudsmana, kada je to potrebno, uspostavljati nastavnici sve do poslednjeg školskog zvona.

Autor: A.A.

#Srbija

#Zakon

#mobilni telefoni

#škola

POVEZANE VESTI

Društvo

Usvojeno: Zabranjena upotreba mobilnih telefona u pribojskim školama

Društvo

U SVIM ŠKOLAMA U OVOJ OPŠTINI ZABRANJENI MOBILNI TELEFONI! Nova pravila stupila na snagu: Konačno se i ovo dešava

Društvo

KRAJ TELEFONIMA U ŠKOLAMA U SRBIJI! Najavljena potpuna zabrana: Spremne nove zakonske mere, ovo su detalji

Društvo

Zabrana telefona u školama sve bliža: Prosvetari traže propise, mišljenje izneo i ministar Dejan Vuk Stanković

Društvo

Jedna seoska škola u Srbiji je još pre tri godine ZABRANILA uporebu telefona: Evo kakav su rezultat postigli

Politika

MAKRON ZABRANJUJE MOBILNE I U SREDNJIM ŠKOLAMA: Odluka stupa na snagu naredne školske godine