Oglasili se iz PIO fonda: Pomera se datum koji je važan penzionerima zbog jedne vrste pomoći

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Datum objavljivanja konačne rang-liste penzionera koji su se prijavili za pakete solidarne pomoći pomeren je zbog velikog broja prijava.

Zbog velikog broja podnetih prijava za pakete solidarne pomoći, pomera se datum objavljivanja konačne rang-liste, što je prvobitno planirano za danas, objavio je Republički fond za penziijsko i invalidsko osiguranje.

Iz fonda podsećaju da je za ovaj vid društvenog standarda 2026. godine izdvojeno 240 miliona dinara i dodaju da će pakete solidarne pomoći dobiti više od 100.000 penzionera.

U skladu sa izmenama Pravilnika o društvenom standardu penzionera, osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine je da visina penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.

