Zašto sutra morate STROGO da ispoštujete dve stvari: Slavimo Svetog Timoteja uz OVE običaje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici se 6. marta uz posebna verovanja sećaju prepodobnog Timoteja, svetitelja čiji život predstavlja primer posvećenosti, molitve i asketskog života.

Prema predanju, u pustom mestu zvanom Simvoli na Olimpu u Aziji postojao je manastir, čiji je arhimandrit bio prepodobni Teoktist, vrlinski monah koji je svoje učenike podučavao monaškom životu, među kojima je bio i prepodobni Platon Ispovednik. Njegov učenik bio je upravo Timotej, koji se još od malih nogu zamonašio.

Timotej je posvetio svoj život postu, molitvi i uzdržanju. Celim telom i dušom podvizavao se u posvunoćnom stajanju na molitvi, potpuno savladavajući strasti i postajući bestrasan i savršen.

Čudotvorni život

Ceo život ostao je devstvenik, zavetovan da njegove oči nikada ne pogledaju žensko lice. Zbog svoje potpune posvećenosti, postao je dom Svetoga Duha, dobivši dar isceljivanja i vlast nad zlim duhovima. Molitvama je lečio bolesne i izgonio zle duhove, skitajući se po gorama i pustinjama, živeći sam za Boga i orošavajući dušu rosom svojih suza.

Prepodobni Timotej proveo je ceo svoj život u molitvi i asketskom podvizu, doživivši duboku starost, i upokojio se 795. godine, odlazeći ka Gospodu kao svet čovek.

Običaji i verovanja

Vernici veruju da se molitvom i poštovanjem prepodobnog Timoteja mogu primiti njegova zaštita i isceljujuća moć. Na ovaj dan mnogi posećuju crkve i manastire, pale sveće i mole se za zdravlje, mir u porodici i duhovnu snagu. Takođe, postoji običaj da se u molitvi spomenu siromašni i bolesni, verujući da Timotej svojim zagovorom pomaže onima koji trpe. Ovi običaji prenose se generacijama, jačajući vezu vernika sa svetiteljima i podsećajući na snagu duhovnog života. Veruje se da se na ovaj dan ljudi treba miriti, a ne svađati ili koristiti teške reči.

Molitva prepodobnom Timoteju

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."

Autor: Iva Besarabić