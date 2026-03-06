Ovo je detaljna prognoza za nastavak marta: Evo da li nam stiže sneg i šta nas čeka

Kraj februara i početak marta doneo je Srbiji pravo prolećno vreme. Četvrti na peti mart doneo je našoj zemlji kratkotrajno pogoršanje vremena.

Ovih dana i natprosečno je toplo vreme, uz temperature i do čak 20 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 7 do 11 stepeni, one su više i za 7-8 stepeni od napomenutog proseka.

Naša zemlja pod uticjem je viskog vazdušnog pritiska, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

I današnji dan u Srbiji biće pravi prolećni. Očekuje se sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

I tokom vikenda se očekuje pravo prolećno vreme.

Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Dakle, stabilno vreme nastaviće se i u nastavku marta. Samo se u ponedeljak na jugu i jugozapadu, a u četvrtak i na zapadu Srbije očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Ipak, ni tada se ne očekuju značajnije padavine.

Kada je reč o zahlađenju i snegu, Srbiji ne prati takav scenario do kraja marta, bar prema trenutnim prognozama.

Kraj zime proteći će u Srbiji u znaku pravog prolećnog vremena, uz tople dane, a jutra i noći biće hladni, uz uslove za maglu i slab mraz.

Iako se u narednom periodu ne očekuje zahlađenje niti sneg, snežnog pokrivača biće na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine i biće ga i preko 40 cm.

Autor: Marija Radić