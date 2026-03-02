Objavljena prognoza za mart, premašena sva očekivanja! Otkrivamo šta tačno čeka Srbiju: Rušimo sve proseke dosad?

Već sam kraj februara doneo je većem delu Srbije prolećno otopljenje. Temperature danju prelaze i 15 stepeni, ali su noći i jutra hladni, u većini predela uz mraz.

Ovakvo vreme nastavilo se i tokom vikenda, a juče su temperature dostigle skoro 20 stepeni.

Međutim, ujutro u mnogim predelima idu u minus.

Ovakvo vreme posledica je snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju stabilno, suvo i vedro vreme, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada.

Inače, veći deo Evrope ovih dana pod uticajem je zanimljivog sinoptičkog scenarija, a reč je o tzv. ''Omega bloking'', koji je zahvatio i naše područje.

Ovaj efekat nije zahvatio istok Srbije, niti istočni deo Balkana, koji su pod uticajem hladnog vazduha sa istoka Evrope, iz oblasti Karpata i Crnog mora, uz zimske temperature oko 0 stepeni.

I narednih dana vreme u Srbiji biće nalik prolećnom, uz temperature oko 15 stepeni, a ići će lokalno i do 20.

Danas i narednih dana biće više oblaka, ponegde se očekuje i kiša.

Potom će prema kraju sedmice ponovo biti sunčano.

Prema trenutnim prognozama, vreme nalik prolećnom trajalo bi zasigurno tokom cele prve polovine marta, uz temperature oko, pa i iznad 15 stepeni.

Dani će biti topli, noći hladne i uz mraz.

Za sada nema na vidiku da će ovogodišnji mart doneti ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Kada je reč o snežnom pokrivaču, iako će se topiti, biće ga u sasvim dovoljnim količinama na višim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine.

Autor: S.M.