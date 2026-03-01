Zima se ne predaje: U dva srpska grada Srbije temperature tek oko NULA STEPENI, a na drugom kraju zemlje i do 20

Kraj februara doneo je većem delu Srbije prolećno otopljenje. Temperatue danju prelaze i 15 stepeni, ali su noći i jutra hladni, u većini predela uz mraz.

Ovakvo vreme posledica je snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju stabilno, suvo i vedro vreme, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada.

Danas i narednih dana još toplije, a temperature će biti i do 20 stepeni.

Već juče, temperature na zapadu našeg regiona dostigle su 22°C koliko je mereno u severozapadnim delovima Bosne i Hercegovine.

Međutim, u jednom delu zemlje zima se i dalje ne predaje.

I dok je vreme širom Srbije pravo prolćno, na istoku Srbije vreme je pravo zimsko, naročito u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na planinama tog dela Srbije.

Ovih dana maksimalna tempetatura u Zaječaru i Negotinu veći deo dana ispod je 0°C maksimalna tek jedva dostigne 1-2°C. Ipak, jutarnje temperature bukvalno su identilne dnevnim, jer su temperaturne razlike skoro neprimetne i to zahvaljujući maglovitom i tmurnom vremenu.

Veoma hladna vazdušna masa nad istokom Srbije, deo je vrlo hladne vazdušne mase koja je iz istočne Evrope prodrla preko oblasti Crnog mora, Karpata i Vlaške nizije i do našeg područja na istoku.

Nasuprot tome, u ostalim predelima Srbije vedro vreme uslovljava ogromne temperature razlike između jutra i dana, što je uobičajano pri ovakvim vremenskim uslovima. I dok dnevne temperature prelaze 15 stepeni, tokom noći i jutra spuštaju se ispod 0°C, pa idu i do -5, zbog čega temperaturne razlike tokom dana idu i do skoro 20 stepeni.

Kada je reč o snežnom pokrivaču, snežna granica nalazi se u većem delu Srbije iznad 1400 metara nadmorske visine, a na višim planinama poput Kopaonika, Zlatara, Stare planine, Golije i drugih iznad 1500 metara ima 40 cm snega, pa i do pola metra, a na višim planinama na Kosovu i Metohiji i do jednog metra.

Na istoku Srbije snežna granica u planinama okrenutim ka istoku je na 500 metara, a na Crnom vrhu ima 40 cm snega.

Autor: S.M.