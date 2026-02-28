Početak marta kakav nismo očekivali: Temperatura od čak 20 stepeni, a evo kad i gde se očekuje kiša

Vreme tokom vikenda u Srbiji biće sunčano i pravo prolećno. Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, u nedelju i do 20 stepeni.

Toplo vreme nastaviće se i početkom sledeće sedmice, ali će u ponedeljak i utorak biti više oblačnosti. U ponedeljak uveče i u utorak ujutro ponegde se očekuje kiša.

Ipak, ne očekuju se značajnije padavine, niti će oni biti obilne i ne na većm prostoru, već će biti prolaznog i slabog karaktera.

Potom će se nastaviti stabilno i uglavnom sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Temperature će biti i dalje iznad proseka, čak i za početak marta i vreme će biti nalik prolećnom.

Maksimalna temperatura tokom prvih 10 dana marta biće uglavnom oko 15 stepeni, tokom pojedinih dana i do 20.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 6 do 10 stepeni, tako da će one biti za 7 do 10 stepeni više od napomenutog proseka.

Jutra će biti hladna, ponegde maglovita i uz slab mraz, a upravo stabilno i vedro vreme ide u prilog hladnim noćima, uz mraz, ali sunčanim i toplim danima.

Dakle, tokom prvih 10 dana marta vreme u Srbiji biće pod uticajem snažnog anticklona i polja vioskog vazdušnog pritiska, koji će uslovljavati stabilno i suvo vreme i sprečavati prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika.

Prema trenutnim prognozama, trenutno nema na vidiku da se u skorije vreme očekuje neko značajnije zahlađenje sa obilnijim padavina, a naročito se ne nazire povratak zimskog vremena sa snegom.

Autor: Marija Radić