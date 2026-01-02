Kiša danas očekuje OVE delove Srbije, PRETI i olujni vetar: Temperatura do 15, a evo kada stižu SNEG i zahlađenje

Današnji dan većem delu Srbije doneće otopljenje. Očekuje se priliv osetno toplije vazdušne mase i maksimalna temperatura u većini predela biće od 8 do 12 stepeni, u Kolubarskom okrugu i u Podrinju usled fenskog efekta jugozapadnog vetra do 15 stepeni.

Hladnije će biti na severu Vojvodine, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na jugu Srbije, temperatura do 5 stepeni.

U većem delu Srbije danas će biti dosta sunca, naročito u centralnim predelima.

Kiša će padati na severu Vojvodine, na severoistoku i jugu Srbije, a sneg u Metohiji i na višim planinama na jugu Srbije.

Jugozapadni vetar danas će imati povremeno i olujne udare, samo će u Vojvodini duvati slab severoistočni vetar.

U toku noći kiša severa Vojvodine proširiće se na celu severnu Srbiju i Beograd, uz zahlađenje i severozapadni vetar.

Za vikend zahlađenje sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača, samo će na jugu i istoku biti kišvito i toplije.

Početkom sledeće sedmice očekuje se i ledena kiša, a za Božić novo jače naoblačenje sa snegom.

Samo će na jugu i jugoistoku Srbije ostati i dalje relativno toplo sa kišom.

Dakle, pred nama je period pravog zimskog vremena.

Autor: Iva Besarabić