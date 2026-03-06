Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Ovo su detalji probnog završnog testa

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas u Aranđelovcu, gde je posetio OŠ "Svetolik Ranković", da će probni završni ispit za učenike osmog razreda biti održan 27. i 28. marta.

- Probni završni ispit biće održan u petak, 27. i subotu, 28. marta, a u ovoj školi ovaj ispit polagaće tri odeljenja osmog razreda. Prvog dana učenici će polagati test iz matematike, dok će u subotu, 28. marta rešavati dva testa i to iz srpskog, odnosno, maternjeg jezika i test iz jednog predmeta po izboru - rekao je Stanković, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Prema njegovim rečima, probni završni ispit je prilika da se proceni trenutni nivo znanja učenika i da se bolje pripreme za polaganje predstojećeg završnog ispita koji će biti održan 15, 16. i 17. juna.

On je napomenuo i da će nakon održanog probnog ispita, učenici imati mogućnost, da ukoliko žele, promene predmet koji su izabrali kao treći test.

- Najviše učenika - 42 odsto, kao treći test izabralo je da polaže geografiju, 35 odsto bilogiju, 8,5 odsto istoriju, 7,5 odsto fiziku i sedam odsto hemiju - naveo je ministar.

On je dodao da će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku, a nakon toga više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Ministar je razgovarao sa rukovodstvom i zaposlenima o radu ove obrazovno-vaspitne ustanove.

Ministarstvo prosvete investiralo je u opremu za kabinete fizike i hemije u ovoj školi, a škola je i ove godine za različite projekte konkurisla za sredstava Ministarstva prosvete.

- Iz budžeta Ministarstva prosvete u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja ove godine biće investirano više od milijardu dinara, a zahtevi su mnogo veći. Iz postojećih sredstava nastojaćemo da uradimo što je više moguće i da obuhvatimo čitavu teritoriju Srbije, jer je obrazovni sistem važan za naše društvo - rekao je Stanković.

On je istakao da je prošle godine bila borba za opstanak obrazovnog sistema i da je sačuvan, a da se ove godine nastavljaju infrastrukturna i investiciona ulaganja kako bi obrazovni sistem bio još bolji, bilo da je reč o ulaganju u infrastrukturu, nova tehnološka sredstva ili u nove planove i programe.

Osnovna škola "Svetolik Ranković" postoji više od 60 godina i u okviru nje radi zubna ambulanta, što omogućava učenicima redovne preglede, lečenje i sprečavanje bolesti usta i zuba.

Takođe, u školi radi i školska kuhinja u kojoj se spremaju obroci za učenike, a u njen rad se povremeno uključuju i učenici.

Tokom posete Aranđelovacu Stanković i pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić razgovarali su sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa teritorije ove opštine o aktuelnostima u obrazovno-vaspitnom sistemu i pripremi škola za završni ispit.

Ministar je naveo da su ovakvi sastanci redovna praksa i ocenio da su razgovori na terenu neophodni, kao i da predstavljaju značajan korak ka boljem razumevanju potreba obrazovnog sistema na lokalu i jačanju saradnje na svim nivoima.

Stanković se sastao danas i sa predsednikom opštine Aranđelovac Bojanom Radovićem i predstavnicima ove lokalne samouprave sa kojima je razgovarao o ulaganju u obrazovanje.

