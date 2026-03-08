Zašto slavimo 8. mart? Priča o ženama koje su izborile prava koja danas uzimamo zdravo za gotovo!

Od radničkih protesta početkom 20. veka do globalnog dana posvećenog ravnopravnosti – istorija Dana žena mnogo je dublja nego što danas mislimo.!

Dan žena, 8. mart, danas mnogi povezuju sa cvećem, poklonima i lepim gestovima, ali njegova istorija počinje u mnogo ozbiljnijem kontekstu. Početkom 20. veka žene širom sveta počele su glasnije da traže osnovna radna prava – bolje uslove rada, kraće radno vreme, pravo glasa i dostojanstven položaj u društvu. Upravo iz tih borbi nastala je ideja o danu koji bi bio posvećen ženama i njihovim pravima.

Jedna od ključnih ličnosti u formiranju ovog praznika bila je nemačka aktivistkinja i političarka Klara Cetkin. Na međunarodnoj konferenciji socijalističkih žena 1910. godine predložila je uvođenje međunarodnog dana posvećenog borbi za ženska prava. Ideja je brzo dobila podršku i već narednih godina počela je da se obeležava u više evropskih zemalja i u Sjedinjenim Američkim Državama.

U godinama koje su sledile, 8. mart postao je simbol protesta i solidarnosti žena. Demonstracije, štrajkovi i politički pokreti širom sveta doprineli su velikim društvenim promenama – od prava glasa do većeg pristupa obrazovanju i zapošljavanju. Ono što je počelo kao radnički pokret prerastalo je u globalni simbol borbe za ravnopravnost. Jer ženska prava jesu ljudska prava.

Vremenom se način obeležavanja promenio. Danas je 8. mart u mnogim zemljama prilika da se ženama iskaže zahvalnost i poštovanje, ali istovremeno ostaje i podsetnik na istoriju borbe koja je omogućila prava koja danas često uzimamo zdravo za gotovo.

Upravo u tome se ogleda nasleđe žena poput Klare Cetkin – u činjenici da se pitanja jednakosti, položaja žena u društvu i njihovog glasa i dalje nalaze u centru javnih razgovora. Njihova borba nije bila samo za jedno vreme, već za generacije koje dolaze, a 8. mart ostaje simbol tog dugog i važnog puta.

Autor: S.Paunović