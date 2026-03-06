DIRLJIVA PORUKA PETNAESTOGODIŠNJAKA: 'Želim sam da zaradim za džeparac' Prodaje cveće za 8. mart (FOTO)

Jedna jednostavna, ali iskrena objava na društvenim mrežama ovih dana privukla je veliku pažnju korisnika interneta. Naime, petnaestogodišnji dečak objavio je poruku na Instagramu u kojoj je zamolio da neko podeli njegov oglas, kako bi uspeo da proda cveće povodom Međunarodnog dana žena – 8. marta.

U svojoj poruci dečak se obratio veoma skromno i kulturno, objašnjavajući da želi sam da zaradi za svoj džeparac. Njegove reči mnoge su dirnule, jer pokazuju želju mladog čoveka da se potrudi i bude vredan.

„Izvinite, da li možete da mi objavite oglas da prodajem cveće za 8. mart? Ja sam petnaestogodišnjak i sam zarađujem za svoj džeparac. Mnogo bi mi značila vaša reklama“, napisao je on u objavi.

Uz poruku je objavio fotografiju pažljivo pripremljenog buketa – nekoliko crvenih ruža ukrašenih sitnim belim cvetovima i zelenilom, umotanih u dekorativni papir. Poseban detalj u buketu je mali plišani meda, koji čini poklon još zanimljivijim i prikladnim za Dan žena.

Objava je ubrzo počela da se deli među korisnicima društvenih mreža, a mnogi su u komentarima pohvalili njegovu inicijativu i želju da sam zaradi novac, umesto da se oslanja na roditelje.

„Svaka čast za trud“, „Ovako se uči odgovornost“, „Podržimo vrednu decu“ – samo su neki od komentara koji su se mogli videti ispod objave.

Dečak je na Instagramu označen pod nalogom @kovacevicc_sava, gde se može videti njegova objava i buketi koje planira da prodaje za predstojeći praznik.

S obzirom na to da se 8. mart tradicionalno obeležava poklanjanjem cveća majkama, bakama, suprugama i koleginicama, nema sumnje da bi mnogi mogli upravo od njega kupiti buket i tako, osim poklona za dragu osobu, podržati i trud jednog vrednog tinejdžera.

Autor: D.Bošković