DIRLJIVA PORUKA PETNAESTOGODIŠNJAKA: 'Želim sam da zaradim za džeparac' Prodaje cveće za 8. mart (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jedna jednostavna, ali iskrena objava na društvenim mrežama ovih dana privukla je veliku pažnju korisnika interneta. Naime, petnaestogodišnji dečak objavio je poruku na Instagramu u kojoj je zamolio da neko podeli njegov oglas, kako bi uspeo da proda cveće povodom Međunarodnog dana žena – 8. marta.

U svojoj poruci dečak se obratio veoma skromno i kulturno, objašnjavajući da želi sam da zaradi za svoj džeparac. Njegove reči mnoge su dirnule, jer pokazuju želju mladog čoveka da se potrudi i bude vredan.

„Izvinite, da li možete da mi objavite oglas da prodajem cveće za 8. mart? Ja sam petnaestogodišnjak i sam zarađujem za svoj džeparac. Mnogo bi mi značila vaša reklama“, napisao je on u objavi.

Uz poruku je objavio fotografiju pažljivo pripremljenog buketa – nekoliko crvenih ruža ukrašenih sitnim belim cvetovima i zelenilom, umotanih u dekorativni papir. Poseban detalj u buketu je mali plišani meda, koji čini poklon još zanimljivijim i prikladnim za Dan žena.

Foto: Instagram.com

Objava je ubrzo počela da se deli među korisnicima društvenih mreža, a mnogi su u komentarima pohvalili njegovu inicijativu i želju da sam zaradi novac, umesto da se oslanja na roditelje.

„Svaka čast za trud“, „Ovako se uči odgovornost“, „Podržimo vrednu decu“ – samo su neki od komentara koji su se mogli videti ispod objave.

Dečak je na Instagramu označen pod nalogom @kovacevicc_sava, gde se može videti njegova objava i buketi koje planira da prodaje za predstojeći praznik.

S obzirom na to da se 8. mart tradicionalno obeležava poklanjanjem cveća majkama, bakama, suprugama i koleginicama, nema sumnje da bi mnogi mogli upravo od njega kupiti buket i tako, osim poklona za dragu osobu, podržati i trud jednog vrednog tinejdžera.

Autor: D.Bošković

#8. mart

#Cveće

#Poruka

#dirljivo

#džešarac

