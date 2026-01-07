ROMANTIČNA PROSIDBA! Zaljubljeni mladić poslao je jasnu poruku: 'Udaj se za mene' ispisano u snegu - komentari se samo nižu (FOTO)

Neko je odlučio da prvog snežnog dana iskoristi priliku i bez remećenja pravila reda pošalje veliku, jasnu i glasnu poruku.
U Novobeogradskom bloku 45 sve pršti od ljubavi. Tako je neko iskoristio priliku za veliko pitanje, a da li je dobio odgovor još uvek nismo saznali.
Naime, na košarkaškom terenu jasno se ukazala poruka: "Udaj se za mene''.
Ovo je izazvalo lavinu oduševljenja, ali i šaljivih komentara.
"Isprosio čovek celi blok", našalio se neko.
"Tako skromno, a tako veliko!", još jedan je od komentara.
Autor: Jovana Nerić