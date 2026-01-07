AKTUELNO

ROMANTIČNA PROSIDBA! Zaljubljeni mladić poslao je jasnu poruku: 'Udaj se za mene' ispisano u snegu - komentari se samo nižu (FOTO)

||

Neko je odlučio da prvog snežnog dana iskoristi priliku i bez remećenja pravila reda pošalje veliku, jasnu i glasnu poruku.

U Novobeogradskom bloku 45 sve pršti od ljubavi. Tako je neko iskoristio priliku za veliko pitanje, a da li je dobio odgovor još uvek nismo saznali.

Naime, na košarkaškom terenu jasno se ukazala poruka: "Udaj se za mene''.

Ovo je izazvalo lavinu oduševljenja, ali i šaljivih komentara.

"Isprosio čovek celi blok", našalio se neko.

"Tako skromno, a tako veliko!", još jedan je od komentara.

