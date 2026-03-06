276 putnika iz Dubaija upravo sletelo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano i 14 beba

Na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu upravo je sleteo avion "Er Srbije" iz Dubaija u kojem je bilo ukupno 274 putnika, državljana Srbije, a među putnicima bilo je i 14 beba.

Avion pun putnika poleteo je iz Dubaija u 19.31 sat nakon što je jutros pošao iz Beograda kako bi bezbedno dovezao srpske državljane kući iz ratom zahvaćenih područja.



- Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Uskoro polećemo iz Dubaija i vidimo se po sletanju u Beogradu! - poručio je jedan od kapetana iz kabine, neposredno pred poletanje.

