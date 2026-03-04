AKTUELNO

Društvo

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd: Uspešna evakuacija naših građana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Avion ''Flaj Dubaija'' iz Dubaija, koji je prevezao građane Srbije, sleteo je jutros u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' sleteo je na beogradski aerodrom u 7.40 časova, a trebalo je da sleti sinoć oko 21.25 časova.

Prvi avion ''Flaj Dubaija'' koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sleteo je u Beograd juče ujutro.

Od subote traje sukob na Bliskom istoku između SAD i Izraela, sa jedne, i Irana, sa druge strane, zbog čega je vazdušni saobraćaj suočen sa prekidima i teškoćama.

pročitajte još

JOŠ JEDNA ZEMLJA SE UKLJUČUJE U RAT NA BLISKOM ISTOKU? Raketne jedinice raspoređene, tiha mobilizacija počela pre napada na Iran

Autor: Marija Radić

#Aerodrom Nikola Tesla

#Bliski istok

#Dubai

#Evakuacija

#let

POVEZANE VESTI

Društvo

VEČERAS KREĆE PRVI LET IZ DUBAIJA ZA BEOGRAD! Pojavile se najnovije informacije o polascima iz ugrožene zone

Društvo

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd

Društvo

Uspešna evakuacija: Grupa državljana Srbije stigla iz Izraela u Beograd, tokom noći očekuje se još jedan let

Društvo

Odložen let iz Dubaija za Beograd! Oko 200 Srba zarobljeno, neizvesno kada se vraćaju kući!

Društvo

EMOTIVNI ROLERKOSTER! Prve reakcije naših građana koji su stigli iz Dubaija otkrivaju koliko je situacija bila OZBILJNA

Društvo

Avion sa srpskim državljanima poleteo iz Dubaija