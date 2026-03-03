EMOTIVNI ROLERKOSTER! Prve reakcije naših građana koji su stigli iz Dubaija otkrivaju koliko je situacija bila OZBILJNA

Snažne emocije prisutne su više nego inače ovoga jutra na beogradskom aerodromu gde je oko 6:10 časova sleteo prvi avion sa državljanima Srbije iz Dubaija nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Iako je isprva najavljen polazak pre ponoći po lokalnom vremenu, samo vreme poletanja je nekoliko puta odlagano dok se nisu ispunili sigurnosni uslovi, a to je umnogome povećalo nivo stresa putnika koji su čekali u letelici.

U Beograd su zvanično stigli u 6:21 čas ujutru, a njihove reakcije po sletanju broje se emocijama koje su maltene opipljive.

Dok su pojedini žurili da što pre izađu, lica su im pokazivala teskobu, a druge su dočekali članovi porodica, pa radost nije bilo moguće skriti. Široki osmesi, poljupci, snažni zagrljaji, radost i olakšanje ispunjavaju aerodromske prostorije ovoga jutra.

- Teško je bilo - rekao je jedan od njih dok su žurili ka izlasku sa aerodroma, a na pitanje kakav je bio let i da li su dugo čekali, kratko je poručio da je sam let bio dobar i da nije bilo dugo čekanja oko poletanja.

Svi građani Srbije koji su stigli prvim avionom sa našim putnicima iz Dubaija žure da se što pre vrate svojim porodicama, što ne iznenađuje s obzirom na emocije kroz koje su prošli dok nisu sad dotakli tlo Srbije. Ipak, uprkos svemu većina ima široke osmehe dok napuštaju aerodrom i odlaze kućama.

Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sleteo je na Beogradski aerodrom u 3.40 po srednjeevropskom vremenu.



Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Reč je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu. Prema podacima portala Flightradar24, broj otkazanih letova na sedam velikih aerodroma Bliskog istoka – Dubai.

Autor: S.M.