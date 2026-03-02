Avion sa srpskim državljanima poleteo iz Dubaija

Boing 737 sa srpskim državljanima iz Dubaija upravo je poleteo za Beograd

Avion Boeing 737 Max 8 avioprevoznika Fly Dubai, kapaciteta 162 do 200 putnika, kasnio je više od 2 sata, a onda je poleteo oko 23.25 sati.

Podsećamo, prvi putnički avioni poleteli su danas rano popodne po lokalnom vremenu sa aerodroma Abu Dabi (Zayed International Airport, AUH) nakon privremenog zatvaranja vazdušnog prostora usled ratnih dejstava u regionu.

Podaci sa platformi za praćenje letova pokazuju da je prvi poleteo Airbus A380 kompanije Etihad Airways ka Londonu. Ubrzo su usledila poletanja ka Amsterdamu (AMS), Parizu (CDG), Moskvi (SVO), Karačiju, Mumbaju, Islamabadu i Delhiju, takođe u jedne od dve nacionalne avio-kompanije UAE.

Ovim letovima prethodilo je poletanje aviona Lufthansa Airbus A380 ka Minhenu (MUC), ali prema dostupnim informacijama u tom letu nije bilo putnika.

Letovi se trenutno preusmeravaju tako da zaobilaze Persijski zaliv, trasama preko Saudijske Arabije u pravcu istoka, odnosno preko Omana i Omanskog zaliva za operacije ka zapadu.

Podsetimo, vazdušni napadi Sjedinjenih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, a potom i iranski udari na ciljeve u državama Zaliva, izazvali su ozbiljne poremećaje u civilnom avio-saobraćaju širom regiona. Bezbednosna situacija naglo se pogoršala, što je dovelo do hitnih odluka o ograničavanju ili zatvaranju vazdušnog prostora.

Privremeno zatvaranje vazdušnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara dovelo je do potpune obustave letova iz glavnih čvorišta u Dubaiju (DXB), Abu Dabiju (AUH) i Dohi (DOH). Vodeće avio-kompanije regiona, uključujući Emirates, Qatar Airways, Etihad i flyDubai, suspendovale su operacije iz svojih baza dok su bezbednosna ograničenja bila na snazi.

