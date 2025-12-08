AKTUELNO

Svet

Drama u Istanbulu: Avion iz Prištine izleteo sa piste

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Georgian Interior Ministry Press Service via AP ||

Avion kompanije "ADŽet", tipa Boing 737-800, koji je obavljao let Priština-Istanbul sa brojem TKJ76Q/VF102, izleteo je sa piste odmah nakon sletanja na aerodrom Sabiha Gokčen u Turskoj.

Prema zvaničnim informacijama, avion se zaustavio na ivici piste, dok su svi putnici bezbedno evakuisani preko spoljnih stepenica, bez potrebe za korišćenjem tobogana za hitne slučajeve, piše "IndeksOnlajn".

Nema izveštaja o povređenima, dok su putnici potom nastavili proceduru napuštanja aerodroma ka svojim odredištima.

U saopštenju kompanija "ADŽet" je objavila da je avion izvršio redovno sletanje, ali je tokom kretanja rulnom stazom izašao na meki teren usled obilnih padavina u Istanbulu.

GRAĐANI SATIMA PRATILI OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO DVE DEVOJKE PREKO APLIKACIJE: Uspeli su da ga uhvate, a onda je došla policija

Autor: Marija Radić

