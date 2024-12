UZNEMIRUJUĆI PRIZORI! Ovo je momenat kada se avion sa 181 osobom velikom brzinom zabio u zid i eksplodirao (VIDEO)

Stižu prvi snimci i fotografije sa mesta tragične nesreće u Južnoj Koreji, u kojoj je "boing 737-800" udario u zid i zapalio se prilikom sletanja.

Prema prvim informacijama, do avionske nesreće je došlo nakon što je avionu otkazao stajni trap.

Pilot navodno nije uspeo da sleti u prvom pokušaju, pa je pokušao da podigne avion i pokuša ponovo. Ali kada je konačno uspeo da spusti avion, on je proklizao i svom snagom se zabio u zid i eksplodirao.

Footage of the Airplane crash in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/h4LXd9cghx