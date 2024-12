DA SE NAJEŽIŠ! PRVI SNIMCI UŽASA U SEULU GDE JE POGINULO NAJMANJE 100 LJUDI: Avion se zapalio na kraju piste i pretvorio u buktinju (video)

Prilikom sletanja na aerodrom u Seulu avion korejske aviokompanije Đeđu Er zapalio se na kraju piste i ekplodirao. Najmanje 96 osoba je poginulo od 181 koliko je bilo u avionu.

Novinska agencija Jonhap citirala je aerodromske vlasti koje kažu da se stajni trap pokvario prilikom sletanja pre nego što se avion zapalio i eksplodirao.

Udar ptice je među nekoliko teorija o mogućem uzroku nesreće koje nisu potvrđene, rekao je zvaničnik iz odeljenja za vazduhoplovstvo Ministarstva saobraćaja Južne Koreje, dodajući da je istraga u toku.

Među putnicima su bila dva državljana Tajlanda, a za ostale se veruje da su Južnokorejci, saopštilo je ministarstvo saobraćaja.

BREAKING: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea.

