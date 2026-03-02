Odložen let iz Dubaija za Beograd! Oko 200 Srba zarobljeno, neizvesno kada se vraćaju kući!

Let koji je večeras bio planiran iz Dubaija za Beograd zvanično je odložen, potvrđeno je na sajtu beogradskog aerodroma "Nikola Tesla". Ovo su loše vesti za oko 200 državljana Srbije koji su se nadali povratku nakon potpune obustave saobraćaja zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

ČEKA SE "ROYAL JET"

Prvi avion je trebalo da poleti večeras u 23.20 po lokalnom vremenu i da sleti u Beograd noćas u 3.40. Međutim, zbog bezbednosnih rizika, poletanje je stopirano u poslednjem trenutku.

Novi plan evakuacije:

Sledeći let je najavljen za sutra.

Prevoznik bi trebalo da bude kompanija "Royal Jet".

"Emirates" je ranije saopštio da će pokušati da uspostavi ograničen broj letova, ali situacija na nebu iznad zaliva je i dalje kritična.

Naši državljani na aerodromu čekaju dalje instrukcije, dok se situacija u Dubaiju i Abu Dabiju ne smiruje nakon serije napada.

