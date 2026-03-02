OKO 200 SRBA VRAĆA IZ RATOM ZAHVAĆENE ZONE! Ovo su najnovije informacije o letu za Beograd

Večeras će iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji poleteti prvi let na relaciji Dubai–Beograd, potvrđeno je na zvaničnom sajtu Dubai International Airport.

Planirano je da avion tipa Boeing 737, sa približno 200 putnika, napusti pistu u 23:20 po lokalnom vremenu, što odgovara 20:20 po vremenu u Srbiji. Sletanje u Beograd očekuje se oko 03:40 iza ponoći po našem vremenu.

Istog dana, nešto ranije popodne po lokalnom vremenu, obnovljen je i putnički saobraćaj sa aerodroma Zayed International Airport u Abu Dabiju, nakon privremene obustave letova izazvane zatvaranjem vazdušnog prostora usled oružanih sukoba u regionu.

Prema podacima sa servisa za praćenje avio-saobraćaja, prvi avion koji je poleteo bio je Etihad Airways-ov Airbus A380 na liniji za London. Nedugo zatim usledili su i letovi ka Amsterdamu (AMS), Parizu (CDG), Moskvi (SVO), Karačiju, Mumbaju, Islamabadu i Delhiju, u organizaciji jedne od dve nacionalne aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dubai Airport (DXB) website indicates that the following flights are scheduled to depart this evening:



EK500 to Mumbai (boarding)

FZ8081 to Novosibirsk

EK542 to Chennai

FZ8489 to Moscow

EK512 to New Delhi (boarding)

EK568 to Bangalore

FZ8205 to Kazan

EK524 to Hyderabad

FZ8263 to… pic.twitter.com/fD88vFT5gY — Flightradar24 (@flightradar24) 02. март 2026.

Pre ovih komercijalnih polazaka, sa piste je uzleteo i Lufthansa-in Airbus A380 na ruti ka Minhenu (MUC), ali prema dostupnim informacijama, taj let nije prevozio putnike.

Zbog aktuelne bezbednosne situacije, avioni trenutno koriste alternativne koridore. Letovi se preusmeravaju tako da izbegavaju područje Persijskog zaliva – ka istoku se saobraća preko Saudijske Arabije, dok se zapadne rute odvijaju preko Omana i Omanskog zaliva.

Podsetimo, danas je treći dan sukoba na Bliskom istoku pokrenutih izraelsko-američkim napadom na Iran i odmazdom Teherana raketiranjem baza SAD u zemljama regiona.

U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael, nakon čega je usledio odgovor jevrejske države.

Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Autor: S.M.