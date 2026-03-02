HITNA EVAKUACIJA DRŽAVLJANA SRBIJE IZ IZRAELA: Vlada obezbedila avion, naši ljudi se preko Egipta vraćaju u Beograd!

Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu saopštila je večeras da je zvanično otpočeo proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela. Ova odluka doneta je u koordinaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova i nadležnim organima Republike Srbije, usled nagle eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Prema utvrđenom planu evakuacije, naši državljani će prvo biti transportovani u Arapsku Republiku Egipat. Ovaj korak je neophodan kako bi se obezbedio siguran izlazak iz kriznog područja, nakon čega će proces biti nastavljen vazdušnim putem.

Vlada Republike Srbije obezbedila je specijalan avion koji će naše građane preuzeti na aerodromu u Egiptu i transportovati ih direktno u Beograd. Iz ambasade ističu da su u stalnom kontaktu sa našim državljanima koji se nalaze na terenu, kao i da se situacija prati iz minuta u minut kako bi se osigurala maksimalna bezbednost svih učesnika evakuacije.

Ministarstvo spoljnih poslova i ambasada nastavljaju da koordiniraju sve aktivnosti sa egipatskim vlastima i bezbednosnim službama kako bi se let za Beograd realizovao u najkraćem mogućem roku.

