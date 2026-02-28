OGLASIO SE POČASNI KONZUL U IZRAELU: Državljani Srbije da prate uputstva MSP i Ambasade u Tel Avivu

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić danas je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.

Nikolić je rekao da su Ministarstvo i Ambasada jedini nadležni da daju uputstva i sugestije i da su već toliko puta dokazali najprofesionalniji i najsusretljiviji duh tokom prethodne dve i po godine.

Prema njegovim rečima, u Izraelu je prisutna napetost, a zabrinutost na neuralgičnom nivou trajala je već neko vreme i sada se čeka razvoj događaja.

Nikolić je naveo da su se širom Izraela oglasile sirene upozorenja, a da izraelski eksperti za bezbednost navode da se ovog puta napad desio tokom dnevne svetlosti, što se umnogome razlikuje od svega što se do sada dešavalo.

Dodao je da je komanda odbrane Izraela ažurirala uputstva, prema kojima bi trebalo da se bude u blizini opremljenih standardizovanih zaštitnih soba, odnosno skloništa.

- Zabranjeno je okupljanje građana, dozvoljen odlazak samo na radna mesta koja su neophodna, a zabranjeno je i pohađanje škola do daljnjeg. Vazdušni prostor je u potpunosti zatvoren, a kako je danas subota, odnosno šabat i neradni dan, podrazumeva se da su otkazane sve manifestacije u oblasti kulture, umetnosti i sporta - preneo je Nikolić.

Na pitanje šta podrazumeva proglašenje vanrednog stanja, Nikolić je kazao da to znači da će zaista kompletno stanovništvo koje je inače vrlo disciplinovano, biti zaista u svojim domovima, a oni koji su silom prilika vezani za neophodna radna mesta biće u neposrednoj blizini već opremljenih standardizovanih zaštitnih soba.

Autor: Jovana Nerić