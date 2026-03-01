Nikolić: Teška noć u Izraelu, zabeležene prve civilne žrtve

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da je protekla noć bila izuzetno teška u toj zemlji, pogotovu u okrugu Tel Aviva, odnosno gde je Izrael najgušće naseljen, i dodao da su zabeležene i prve civilne žrtve.

Nikolić je za Tanjug kazao da se od sinoć Izrael, nažalost, priključio zemljama koje su involvirane u trenutna ratna dejstva u kojima su pale prve žrtve.

"U jednom od direktnih pogodaka stambenog objekta u Tel Avivu, dakle govorimo o civilnim gradskim četvrtima, jedna žena, 50 godina stara, je poginula, dvoje je teško do srednje ranjeno i nekih 22 ljudi lakše. Jedna druga osoba, starija gospođa, na putu ka skloništu je takođe preminula, tako da ovo sada prelazi u jednu sasvim drugu percepcionu fazu u Izraelu", naveo je Nikolić.

Prema njegovim rečima, napada blažeg intenziteta bilo je tokom noći i tokom jutra i u severnom i južnom delu Izraela.

Nikolić dodaje da se može konstatovati da je zapravo skoro celo područje Izraela obuhvaćeno raketiranjem.

Kaže da se građani ponašaju u skladu sa instrukcijama komande pozadine.

"Tu mislim na permanentno obitovanje u neposrednoj blizini zaštitnih soba onih koji žive u novogradnji, koji imaju tu sobu u okviru stambene jedinice u kojoj žive, ili skloništa onih koji su u starogradnji. Jasno je da se ne ide na radna mesta osim onih koja su neophodna, te su i ti spiskovi vrlo ažurirani. Podrazumeva se da nema pohađanja obrazovnih ustanova i svaka druga aktivnost je potpuno iluzorna. Svemu tome treba dodati da je vazdušni saobraćaj za sada zatvoren", naveo je Nikolić.

Dodao je da ima naznaka i razgovora na koji način bi Izraelci koji su se obreli po svetu mogli da se vrate u zemlju i ukazao da je Izrael možda jedna od retkih zemalja u koju ljudi kada se dešavaju ratna zbivanja žele da se vrate, žele da budu u svojoj zemlji kada izbija rat, a ne da beže iz nje.

Nikolić je naveo da su aktivnosti izraelske avijacije u Izraelu dočekane sa velikim oduševljenjem i da vlada potpuni konsenzus, jedno unisono referisanje kad je reč o tim dešavanjima.

U tom smislu je naveo da je i vatreni opozicioni lider u potpunosti podržao trenutne aktivnosti Vlade Izraela.

"Međutim, sa druge strane, narod je zaista iscrpljen, ovo sve jako dugo traje, ovi ratni ciklusi uvezani sa periodima unutrašnjih podela, zaista dovode do jedne vrste iznurenosti", kazao je Nikolić.

Prema izraelskim ekspertima i analitičarima, kako je naveo Nikolić, cilj je da sve ovo traje što kraće, da bude što efikasnije i samim tim podnošljivije i za lokalno stanovništvo u Izraelu, ali i za širi region, odnosno u zemljama Persijskog zaliva.

Nikolić je istakao da se u Izraelu vrlo eksplicitno govori da je cilj trenutnog rata - vlast.

"Sa druge strane, sve se više govori o postignutim rezultatima u neutralisanju nuklearnih postrojenja i lansirnih rampi i samih balističkih raketa, a mnogo manje se govori o ovom drugom segmentu koji je iskazan kao ratni cilj", dodao je Nikolić.

Autor: S.M.