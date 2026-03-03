AKTUELNO

Uspešna evakuacija: Grupa državljana Srbije stigla iz Izraela u Beograd, tokom noći očekuje se još jedan let

Avion sa srpskim državljanima koji su evakuisani iz Izraela upravo je sleteo na aerodrom „Nikola Tesla“! Let iz egipatskog grada Tabe predstavlja drugi uspešan povratak naših građana danas, nakon što je jutros stigla grupa iz Dubaija.

Scene na beogradskom aerodromu su dirljive – porodice su sa olakšanjem dočekale svoje najmilije koji su se bezbedno izvukli iz kriznog područja na Bliskom istoku. Iako je situacija u regionu kritična, naši građani su zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi sada na sigurnom tlu.

Operacija zbrinjavanja naših ljudi ne prestaje. Tokom noći se očekuje dolazak još jednog aviona nacionalne avio-kompanije iz Šarm el Šeika, koji će dovesti novu grupu srpskih državljana evakuisanih iz Izraela. Srbija nastavlja da prati situaciju i obezbeđuje siguran povratak svima koji žele da napuste ratom zahvaćena područja.

