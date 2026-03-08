Nastavljaju se PROLEĆNE TEMPERATURE: U pojedinim delovima zemlje je moguća kiša, ali od EKSTREMNE HLADNOĆE NEMA NI TRAGA, GLASA

U Srbiji će jutro biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine, dok se po kotlinama i rečnim dolinama očekuje i kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano vreme.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine, dok će se najniža temperatura kretati od -1 do 6, a najviša od 15 do 19 stepeni.

I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, dok će u toku dana biti sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče umeren do pojačan, s najnižom temperaturom od 0 do 6, a najvišom dnevnom oko 19 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. marta, jutra će biti hladna sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 15 do 19 stepeni.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz nešto više oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

U drugom delu sedmice i na severu i zapadu očekuje se prolazno umereno naoblačenje.

Početkom naredne sedmice u košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno dostizati i olujne udare.

Autor: S.M.