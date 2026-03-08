AKTUELNO

'SVAKI DAN U GODINI JE VAŠ I SAMO VAŠ' Željko Mitrović čestitao 8. mart emotivnom porukom: Hvala vam što nas trpite i vodite kroz život! (FOTO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, oglasio se na svom Instagram profilu i poslao jaku poruku svim damama.

Mitrović je povodom 8. marta, Dana žena, poslao poruku u kojoj je istakao da žene zaslužuju pažnju tokom cele godine, a ne samo jednog dana.

Drage moje dame, i pored toga što smatram da je licemerno i neprihvatljivo što vam je savremena civilizacija dodelila samo jedan dan u godini, tj. 8. mart, to se svakako mora ispraviti. Ja lično čvrsto verujem da je svaki dan u godini vaš i samo vaš“, napisao je Mitrović.

On je u nastavku poruke zahvalio ženama na strpljenju i podršci koju pružaju muškarcima kroz život.

Želim da vam se zahvalim što nas muškarce trpite, tolerišete i vodite kroz život! Ali svakako srećan vam i ovaj 8. mart, kao i svaki drugi mart, kao i svaki dan u svakoj godini! Živele naše dame! Vaš Žex“, poručio je Mitrović.

Međunarodni dan žena tradicionalno se obeležava širom sveta kao dan posvećen borbi za ravnopravnost, ali i kao prilika da se iskaže poštovanje i zahvalnost ženama za njihov doprinos društvu, porodici i svakodnevnom životu.

