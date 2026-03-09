Slavimo obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja: Srbi danas gledaju u nebo, JEDNO treba strogo izbegavati!

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas, 9. marta, slave praznik posvećen Prvom i drugom obretenju glave Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj praznik u narodu je poznat po strogim običajima, ali i po verovanju da se upravo danas "nebo otvara" za molitve onih koji traže istinu i pravdu.

Sveti Jovan Krstitelj, poznat i kao Preteča, stradao je mučeničkom smrću nakon što mu je, po želji Irodijade i njene ćerke Salome, odsečena glava. Prema predanju, Irodijada nije dozvolila da se glava sahrani zajedno sa telom, plašeći se da svetitelj ne vaskrsne, pa ju je zakopala na skrivenom mestu.

Glavu je pronašao plemić Inokentije u 4. veku, dok je kopao temelje za crkvu na Maslinskoj gori. Nakon što je glava ponovo bila sakrivena, u 5. veku su je pronašla dva monaha koji su došli u Jerusalim na poklonjenje.

Običaji i verovanja

U srpskom narodu ovaj praznik se veoma poštuje, a uz njega idu i specifične zabrane kojih se mnogi i danas pridržavaju.

Prema verovanju i običajima danas treba ispoštovati "dan bez oštrih predmeta", što znači da se ne uzima nož u ruke, niti bilo šta što podseća na posekotinu, u znak sećanja na stradanje svetitelja.

Osim toga, danas bi trebalo izbegavati konzumiranje bilo čega što je crvene boje (poput crvenih jabuka, paradajza ili soka), jer ta boja simbolizuje krv Svetog Jovana.

Veruje se da danas ne treba raditi teške poslove, već dan posvetiti molitvi i porodici.

Gledanje u nebo i vremenska prognoza

Stariji meštani u selima širom Srbije i danas praktikuju običaj "gledanja u nebo". Veruje se da, ako je na ovaj dan nebo vedro i sunčano, čeka nas rodna godina i rano, toplo proleće. S druge strane, mraz ili sneg na Obretenje najavljuju da će se zima još "koprcati" i da poljoprivrednici treba da budu oprezni sa setvom.

U nekim krajevima se veruje da će se onome ko danas iskreno zatraži pomoć od Svetog Jovana, rešenje problema ukazati u snu ili kroz iznenadni susret sa nepoznatom osobom

Molitva za zdravlje

Sveti Jovan se smatra zaštitnikom kumstva i pobratimstva, ali mu se vernici danas posebno mole za zdravlje glave, bistrinu uma i očišćenje duše.

