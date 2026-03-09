OD MINUS 2, DO PLUS 20 STEPENI: Najnovija prognoza RHMZ za ovu nedelju, OVOG dana i pljuskovi

U toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano i relativno toplo, osim na jugu i jugozapadu Srbije, gde se uz promenlјivu oblačnost sredinom dana i posle podne ponegde očekuje kratkotrajna kiša, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Danas će duvati istočni i jugoistočni, slab i umeren vetar, dok se u košavskom području očekuje povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine - uglavnom u intervalu od 60 do 75 km/h.

Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

Ipak, lepo vreme u toko nedelje prekinuće veoma retka i kratkotrajna pojava kiše, dok će u većini dana biti stabilno i pretežno sunčano vreme, ističe RHMZ.

Vreme tokom čitave nedelje u Beogradu

Na području Beograda u toku cele sedmice jutra sveža, a dani pretežno sunčani. Maksimalna temperaturom danas, 9. marta, u Beogradu iznosiće oko 17 stepeni Celzijusa, a narednih dana od 18 do 20.

Košava (umeren i jak jugoistočni vetar) duvaće danas i sutra (09 - 10.03.), a zatim ponovo za dane vikenda (14 - 15.03.).

Na snazi žuti meteoalarm

Za danas, RHMZ je upalio žuti meteoalarm zbog jedne opasne pojave - jakog vetra (košave).

Žuti meteoalarm biće na snazi samo na području Banata, iako je juče RHMZ najavljivao upozorenje i za Podunavlje.

Vreme narednih dana u Srbiji

U utorak (10.03.) ujutro mestimično slab prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine uz izolovanu pojavu magle i niske oblačnosti koja se u pojedinim delovima Timočke Krajine može zadržati i pre podne.

- U toku dana sunčano i toplo za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti. Na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine - najavljuje RHMZ.

Najniža temperatura od -2 do 9, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

- U nastavku sedmice jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 15 do 20 stepeni Celzijusa - prognozira RHMZ.

Kako ističu, sredinom dana i posle podne, uz više promenlјive oblačnosti, moguća je pojava kratkotrajne kiše ili plјuska uglavnom na lokalitetima u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji - u četvrtak i subotu (12. i 14.03.) ponegde i u Vojvodini.

Narednog vikenda, 14. i 15. marta ponovo će duvati košava.

