HITNO OBAVEŠTENJE SRBIJA VOZA: Prekid na barskoj pruzi, putnici idu autobusima, a ukida se i ova važna usluga

Zbog smetnji na železničkoj infrastrukturi, saobraćaj na barskoj pruzi danas, 9. marta 2026. godine, odvija se po izmenjenom režimu.

„Srbijavoz“ je najavio uvođenje autobuskog prevoza na relaciji Užice – Prijepolje, skraćenje trasa pojedinih dnevnih vozova do Užica, kao i ukidanje vagona za prevoz automobila u večernjim polascima ka Crnoj Gori.

Detaljnije informacije o izmenama po polascima pročitajte u nastavku.

Izmene u saobraćaju večernjih vozova za Bar

Za putnike večernjih vozova za Bar i iz Bara biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Užice – Prijepolje Teretna – Užice.

Takođe, večernji međunarodni vozovi za i iz Bara neće u svom sastavu imati kola za prevoz praćenih automobila.

Izmene u dnevnom saobraćaju

Vozovi koji polaze iz Zemuna za Prijepolje Teretnu u 12:25 i 15:08 časova saobraćaće do stanice Užice. Na relaciji Užice – Prijepolje Teretna vozovi neće saobraćati.

Voz iz Prijepolja Teretne za Beograd centar u 11:35 časova, kao i voz iz Priboja za Zemun u 16:10 časova, polaziće iz stanice Užice.

Vozovi na relaciji Užice – Prijepolje Teretna – Užice neće saobraćati.

Izmena u jutarnjem polasku

Voz koji je iz Zemuna za Priboj krenuo u 06:22 časova saobraća do stanice Užice, dok na relaciji Užice – Priboj neće saobraćati.

Kašnjenje međunarodnog voza

Međunarodni voz koji je krenuo iz Bara za Zemun dana 08.03.2026. godine u 20:10 časova, pokrenut je iz stanice Požega u 07:43 časova sa 193 minuta zakašnjenja.

„Srbijavoz“ a.d. zahvaljuje se putnicima na razumevanju i strpljenju.

Autor: S.M.