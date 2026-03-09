AKTUELNO

Društvo

HITNO OBAVEŠTENJE SRBIJA VOZA: Prekid na barskoj pruzi, putnici idu autobusima, a ukida se i ova važna usluga

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Zbog smetnji na železničkoj infrastrukturi, saobraćaj na barskoj pruzi danas, 9. marta 2026. godine, odvija se po izmenjenom režimu.

„Srbijavoz“ je najavio uvođenje autobuskog prevoza na relaciji Užice – Prijepolje, skraćenje trasa pojedinih dnevnih vozova do Užica, kao i ukidanje vagona za prevoz automobila u večernjim polascima ka Crnoj Gori.

Detaljnije informacije o izmenama po polascima pročitajte u nastavku.

Izmene u saobraćaju večernjih vozova za Bar

Za putnike večernjih vozova za Bar i iz Bara biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Užice – Prijepolje Teretna – Užice.

Takođe, večernji međunarodni vozovi za i iz Bara neće u svom sastavu imati kola za prevoz praćenih automobila.

Izmene u dnevnom saobraćaju

Vozovi koji polaze iz Zemuna za Prijepolje Teretnu u 12:25 i 15:08 časova saobraćaće do stanice Užice. Na relaciji Užice – Prijepolje Teretna vozovi neće saobraćati.

Voz iz Prijepolja Teretne za Beograd centar u 11:35 časova, kao i voz iz Priboja za Zemun u 16:10 časova, polaziće iz stanice Užice.

Vozovi na relaciji Užice – Prijepolje Teretna – Užice neće saobraćati.

Izmena u jutarnjem polasku

Voz koji je iz Zemuna za Priboj krenuo u 06:22 časova saobraća do stanice Užice, dok na relaciji Užice – Priboj neće saobraćati.

Kašnjenje međunarodnog voza

Međunarodni voz koji je krenuo iz Bara za Zemun dana 08.03.2026. godine u 20:10 časova, pokrenut je iz stanice Požega u 07:43 časova sa 193 minuta zakašnjenja.

„Srbijavoz“ a.d. zahvaljuje se putnicima na razumevanju i strpljenju.

Autor: S.M.

#Autobus

#Saobraćaj

#Voz

#barska pruga

#prekid

POVEZANE VESTI

Društvo

MINIRA SE OVA DEONICA PUTA, VOZAČI OPREZ! Saobraćaj će se odvijati po izmenjenom režimu

Beograd

Zbog radova na Trgu republike menjaju se trase: Evo kako će saobraćati prevoz

Beograd

Stanje na beogradskim ulicama: Ove trolejbuske linije ponovo saobraćaju

Beograd

GSP: Javni saobraćaj se odvija bez problema i po redovnom režimu

Beograd

GRADSKI PREVOZ SAOBRAĆA BEZ PROBLEMA Oglasio se GSP: Nema izmena trasa, vraćeni trolejbusi

Društvo

SRBIJA OD DANAS NA PRESTIŽNOM SAJMU U BERLINU: Snažna promocija EKSPA 2027 i ukupne turističke ponude