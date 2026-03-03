SRBIJA OD DANAS NA PRESTIŽNOM SAJMU U BERLINU: Snažna promocija EKSPA 2027 i ukupne turističke ponude

Srbija se od danas predstavlja na vodećem svetskom sajmu turizma ITB Berlin 2026, koji se održava do 5. marta u Berlinu i koji ove godine obeležava veliki jubilej, 60 godina postojanja.

U fokusu ovogodišnjeg nastupa Turističke organizacije Srbije, čiju delegaciju predvodi direktorka Marija Labović, je sveobuhvatna promocija turističke ponude zemlje, sa posebnim akcentom na specijalizovanu izložbu EKSPO 2027, koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. Posetioci i partneri imaju priliku da se detaljno informišu o pripremama za izložbu, unapređenju infrastrukture, širenju smeštajnih kapaciteta i novim investicijama koje će dodatno osnažiti turističku ponudu zemlje.

Na nacionalnom štandu, uz Turističku organizaciju Srbije predstavljaju se i Turističke organizacije Vojvodine, Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Zlatibora, Niša, Vršca, Novog Pazara, Subotice i Banje Koviljače, kao i predstavnici turističke privrede, odnosno agencije “Victor Tours” i “KonTiki Travel”, hoteli “Hyatt” i “Nobel”, kao i nacionalna avio-kompanija Er Srbija.

Promocija obuhvata ponudu kratkih odmora u gradovima, kulturne rute, „vodeno blago Srbije“, bogatu gastronomsku scenu, aktivan odmor u prirodi, planinske centre, banje i manifestacije širom zemlje.

Štand TOS-a posetila je danas ambasadorka Srbije u Nemačkoj Snežana Janković, koja je razgovarala sa direktorkom Labović i našom delegacijom, a zatim i obišla izlagače. Prvi dan sajma obeležili su i brojni poslovni susreti i razgovori.

Inače, prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u januaru 2026. noćenja stranih gostiju zabeležila su rast od pet odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Turisti iz Nemačke, prema tom izveštaju, zauzimaju 10. mesto po broju noćenja, sa 14.798 ostvarenih noćenja u januaru, što je rast od 10 odsto u odnosu na januar 2025, čime se dodatno potvrđuje značaj nemačkog tržišta.

Ovogodišnji, jubilarni ITB Berlin, koji se održava pod motom „Otkrijte priče iza 60 godina tradicije“, još jednom okuplja ključne aktere globalne turističke industrije.

