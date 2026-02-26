AKTUELNO

Društvo

INTENZIVNA PROMOCIJA TURIZMA ZEMLJE NA DVA MEĐUNARODNA SAJMA: TOS u Banjaluci i Berlinu, u fokusu Ekspo 2027

Izvor: Pink.rs, Foto: TOS/Jelena Vučinić ||

Turistička organizacija Srbije (TOS) od danas započinje intenzivnu promociju zemlje i to na dva izuetno značajna međunarodna sajma turizma, u Banjaluci i na vodećoj svetskoj turističkoj berzi ITB Berlin, čime se dodatno učvršćuje međunarodna pozicija Srbije u susret Specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027.

Nastup u Banjaluci, gde je Srbija ovogodišnja zemlja partner, počinje 27. februara i trajaće do 1. marta 2026. godine u Sportskoj dvorani „Centar“, dok će večeras, uoči zvaničnog otvaranja, biti organizovana promocija turističke ponude Vojvodine. Delegaciju Srbije predvodi direktorka TOS-a Marija Labović.

Turistička organizacija Srbije objedinila je nastup brojnih lokalnih turističkih organizacija i predstavnika turističke privrede iz cele zemlje, potvrđujući značaj regionalne saradnje i zajedničkog predstavljanja na tržištima u okruženju. Na štandu će, osim promocije destinacija, biti organizovane radionice kaligrafije i keramike, kao i interaktivni sadržaji za posetioce. Poseban akcenat biće stavljen na kulturnu baštinu, manifestacije, banjski i aktivni turizam, kao i na promociju EKSPA kao najvećeg međunarodnog događaja koji Srbiju očekuje od 15. maja sledeće godine.

Istovremeno, od 3. do 6. marta, TOS predstavlja turističku ponudu Srbije na sajmu ITB Berlin, jednom od najuticajnijih globalnih događaja u oblasti turizma i ključnoj platformi za susrete sa vodećim turoperatorima, medijima i partnerima iz celog sveta. Na zajedničkom štandu promoviše se celokupna turistička ponuda Srbije, uz poseban fokus na EKSPO 2027, kratke gradske odmore, puteve kulture, prirodna bogatstva, gastronomiju, aktivan odmor i najznačajnije manifestacije.

Učešće na ova dva sajma od izuzetnog je strateškog značaja za dalje pozicioniranje Srbije kao atraktivne destinacije, jačanje vidljivosti na ključnim emitivnim tržištima i nastavak rasta turističkog prometa.

