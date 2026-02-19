ŠTAND TOS-a I EKSPA U FOKUSU PAŽNJE VEĆ PRVOG DANA 47. SAJMA TURIZMA

Turistička organizacija Srbije započela je danas učešće na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gde se u hali 4 Beogradskog sajma predstavlja bogatim i interaktivnim programom, uz poseban fokus na promociju specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja je i centralna tema ovogodišnjeg nastupa.

TOS se, na štandu u hali 4 “Beogradskog sajma”, predstavlja, zajedno sa partnerima, bogatim interaktivnim sadržajem koji je već prvog dana sajma izazvao izuzetnu pažnju posetilaca. Njima, je na inovativan i dinamičan način, predstavljen značaj ove međunarodne manifestacije za razvoj turizma, privrede i međunarodnu vidljivost naše zemlje. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa planovima i konceptom izložbe kroz virtuelne prezentacije, interaktivne sadržaje, kao i kroz susret sa maskotama EKSPA, Rastkom i Milicom.

Štand Turističke organizacije Srbije, odmah po svečanom otvaranju, posetili su premijer Đuro Macut, ministar turizma i omladine Husein Memić, ministar turizma Kipra, ovogodišnje zemlje domaćina, Kostas Kumis, kao i drugi članovi Vlade Srbije, koji su istakli značaj specijalizovane međunarodne izložbe čiji smo domaćin za nešto više od godinu dana.

EXPO2027/Dragan Kujundžić EXPO2027/Dragan Kujundžić EXPO2027/Dragan Kujundžić EXPO2027/Dragan Kujundžić Previous Next

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da upravo EXPO 2027 zauzima centralno mesto u promociji turizma zemlje na ovogodišnjem sajmu.



-Želimo da posetiocima predstavimo novine u turističkoj ponudi širom Srbije, imajući u vidu da se kontinuirano ulaže u razvoj destinacija i dodatnih sadržaja. Sajam je odlična prilika da se informišu, dobiju povoljnije ponude i već sada planiraju svoja naredna putovanja u Srbiji - poručila je Labović.

Tokom četiri sajamska dana, do nedelje, 22. februara, TOS promoviše i nove publikacije „Gradovi Srbije“ i „Selo gde mir i tradicija imaju adresu“, uz organizovanje edukativnog kviza „Upoznajte gradove Srbije“, kao i druge interaktivne aktivnosti namenjene svim generacijama.