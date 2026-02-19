ŠTAND TOS-a I EKSPA U FOKUSU PAŽNJE VEĆ PRVOG DANA 47. SAJMA TURIZMA

Turistička organizacija Srbije započela je danas učešće na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gde se u hali 4 Beogradskog sajma predstavlja bogatim i interaktivnim programom, uz poseban fokus na promociju specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja je i centralna tema ovogodišnjeg nastupa.
TOS se, na štandu u hali 4 “Beogradskog sajma”, predstavlja, zajedno sa partnerima, bogatim interaktivnim sadržajem koji je već prvog dana sajma izazvao izuzetnu pažnju posetilaca. Njima, je na inovativan i dinamičan način, predstavljen značaj ove međunarodne manifestacije za razvoj turizma, privrede i međunarodnu vidljivost naše zemlje. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa planovima i konceptom izložbe kroz virtuelne prezentacije, interaktivne sadržaje, kao i kroz susret sa maskotama EKSPA, Rastkom i Milicom.
Štand Turističke organizacije Srbije, odmah po svečanom otvaranju, posetili su premijer Đuro Macut, ministar turizma i omladine Husein Memić, ministar turizma Kipra, ovogodišnje zemlje domaćina, Kostas Kumis, kao i drugi članovi Vlade Srbije, koji su istakli značaj specijalizovane međunarodne izložbe čiji smo domaćin za nešto više od godinu dana.
Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da upravo EXPO 2027 zauzima centralno mesto u promociji turizma zemlje na ovogodišnjem sajmu.
-Želimo da posetiocima predstavimo novine u turističkoj ponudi širom Srbije, imajući u vidu da se kontinuirano ulaže u razvoj destinacija i dodatnih sadržaja. Sajam je odlična prilika da se informišu, dobiju povoljnije ponude i već sada planiraju svoja naredna putovanja u Srbiji - poručila je Labović.
Tokom četiri sajamska dana, do nedelje, 22. februara, TOS promoviše i nove publikacije „Gradovi Srbije“ i „Selo gde mir i tradicija imaju adresu“, uz organizovanje edukativnog kviza „Upoznajte gradove Srbije“, kao i druge interaktivne aktivnosti namenjene svim generacijama.