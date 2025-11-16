AKTUELNO

DALIBOR MARKOVIĆ: ŠTAND JAGODINE NA SAJMU TURIZMA U SOLUNU PRVOG DANA POSETILO PREKO 3000 LJUDI

Grad Jagodina predstavio se na 40. Sajmu turizma “Filoksenija” u Solunu. “Prvog dana Sajma turizma u Solunu, štand Jagodine posetilo je preko 3000 ljudi”, izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine za budžet, finansije i investicije Dalibor Marković.

“Ovo je veoma važan sajam za grad Jagodinu i za Republiku Srbiju, jer se održava u Grčkoj, u državi koju godišnje poseti oko 36 miliona ljudi, od toga preko milion građana Srbije i Grčka je jedna od najrazvijenijih turističkih država u Evropi. Za nas je veoma važno što grad Jagodinu svi prepoznaju, dođu na štand i traže informacije i naš propagandni materijal. I svi kažu “Jagodina Marković”.

Svi znaju da je moj otac Dragan Marković Palma poslednjih 20 godina radio ono što niko na svetu nije, a to je da je dovodio više puta godišnje delegacije od 300 do 1000 članova o trošku donatora, a u organizaciji Skupštine grada Jagodine. Zbog svih rezultata u jačanju saradnje dve bratske države i dva bratska naroda, srpskog i grčkog, on je bio i počasni konzul Republike Grčke u Srbiji i počasni građanin grčkog grada Katerini. Grad Jagodina nastavlja tu tradiciju i to naši grčki prijatelji znaju i zato je štand grada Jagodine jedan od najposećenijih na Sajmu turizma u Solunu”, rekao je Dalibor Marković.

VAŽAN ODNOS NA NAJVIŠEM NIVOU VUĆIĆA I MICOTAKISA

“Za saradnju Srbije i Grčke veoma je važan i odnos na najvišem novu, odličan odnos predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Grčke Kirijakosa Micotakisa. Grčka je jedna od 5 država Evropske unije koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Naš predsednik Vučić ima neverovatnu energiju i ne spava radeći za dobrobit države Srbije i građana Srbije. Rezultat njegovog rada su najviše izgrađenih autoputeva u istoriji Srbije, najviše izgrađenih bolnica i kliničkih centara, vrtića, najmanja nezaposlenost u istoriji Srbije, najviše plate, penzije… Taj odličan posao za našu državu i naše građane rade i predsednik Vučić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik SPS Ivica Dačić i njihovi timovi” istakao je potpredsednik Jedinstvene Srbije.

Štand Jagodine obišao je i ministar unutrašnjih poslova Makedonije i Trakije Konstantinos Julekas, kao i generalni konzul Srbije u Grčkoj Jelena Vujić Obradović, a Dalibor Marković razgovarao je i sa gradonačelnikom Soluna Steliosom Angeludisom i sa zamenikom gradonačelnika Soluna Vasilisom Gakisom. Sajam turizma u Solunu otvorila je ministarka turizma Grčke Olga Kefalojani, a govorio je i Evropski komesar za održavanje transporta i turizma Apostolos Tzitzikostas, koji je prethodno bio guverner Cetnralne Makedonije. Na štandu Grada Jagodine prisutni se mogu upoznati sa jedinstvenom turističkom ponudom grada Jagodine, od prvog Akva parka u Srbiji, jedinog Muzeja voštanih figura u ovom delu Evrope, najvećeg veštačkog vodopada u tom delu Evrope, prvog Zoološkog vrta u Srbiji južno od Beograda i ceo taj kompleks se sada zove po svom autoru – turističko - memorijalni kompleks Dragan Marković Palma.

