Delegacija Jedinstvene Srbije i Grada Jagodine, na čelu sa potpredsednikom Jedinstvene Srbije i članom Gradskog veća Jagodine zaduženog za privredu, budžet i finansije Daliborom Markovićem, u Moskvi je u Savetu Federacije, gornjem domu Federalne skupštine Ruske Federacije, razgovarala sa delegacijom ruskih senatora predvođenih Elenom Afanasevom, koja je član parlamentarne grupe rusko – srpskog prijateljstva i funkcioner Liberalno demoratske partije Rusije.

Dalibor Marković je rekao da Jedinstvena Srbija podržava politiku koju vodi državni vrh Srbije.

“Jedinstvena Srbija podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Republike Srbije i zahvaljujemo se Rusiji na podršci Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države. Mi smo o ovoj poseti i našim aktivnostima u Rusiji obavestili predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Srbija i Rusija imaju istorijske, tradicionalne i religijske odnose na najvišem nivou i mi se zalažemo za jačanje odnosa dve zemlje, posebno na ekonomskom planu”, rekao je Dalibor Marković.

“Grad Jagodina je još pre dve decenije uspostavio odlične odnose sa Rusijom zahvaljujući mom ocu Draganu Markoviću Palmi i zato je Jagodina jedini grad u čijem Muzeju voštanih figura se nalazi voštana figura ruskog predsednika Vladimira Putina u znak zahvalnosti na podršci Srbiji”, izjavio je Marković i pozvao rusku političko privrednu delegaciju da poseti Jagodinu I Srbiju.

“Mi smo u Rusiju došli iz dva razloga, jedan je potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Liberalno demokratskom partijom Rusije, a drugi je učešće Grada Jagodine na kulturno umetničkom festivalu u gradu Valakansku nedaleko od Moskve”, kazao je Marković.

Šefica ruske delegacije Elena Afanaseva je istakla veliku zaslugu predsednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića na jačanju veza dve zemlje i dva naroda.

“Rusija i Srbija danas imaju Sporazum o strateškoj saradnji i odlične odnose na svim poljima. Mi se zahvlajujemo predsedniku Aleksandru Vučiću na prisustvu obeležavanju Dana pobede i vojnoj paradi u Moskvi 9. maja ove godine. Želim da istaknem i izuzetnu saradnju grupa prijateljstva Rusije i Srbije iz oba parlamenta. Mi znamo da je Jedinstvena Srbija hrabra i patriotska stranka, što se najbolje videlo pre dve godine kada je svog ministra smenila i isključila iz stranke kada je zagovarao uvođenje sankcija Rusiji”, rekla je Afanaseva i prihvatila poziv za posetu Jagodini i Srbiji.

U delegaciji iz Srbije su, pored Dalibora Markovića bili i zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Života Starčević, član GO Jedinstvene Srbije i narodni poslanik i članica grupe prijateljstva Srbije i Rusije Zagorka Aleksić, član GO Jedinstvene Srbije i gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović, član GO Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine dr Miodrag Jarkin, načelnik Pomoravskog okruga i predsednik GO SPS Jagodina Goran Milosavljević, ispred mladih socijalista Luka Dačić, privrednik iz Srbije i veliki prijatelj Rusije Božidar Ristanović.

U ruskoj delegaciji pored Elene Afanaseve bili su i senatori Vadim Dengin, Aleksej Kontradjev, Aleksandar Žukov Ezam Vaum i Andrej Černišov. Senator iz Kurske oblasti predložio je da se pobratime grad Jagodina i grad simboličnog imena Bratsk, na šta je Dalibor Marković rekao “Biće nam zadovoljstvo”.