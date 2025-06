Dalibor Marković u Moskvi potpisao sporazum o saradnji Jedinstvene Srbije i Liberalno demokratske partije Rusije

U sedištu Liberalno demokratske partije Rusije u Moskvi sporazum o saradnji između Jedinstvene Srbije i Liberalno demokratske partije Rusije potpisali su potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković i Elena Vladimirovna Afanaseva, koja je senator Ruske Federacije i visoki funkcioner LDPR.

- Potpisali smo sporazum o saradnji sa Liberalno demokratskom partijom Rusije jer se radi o strankama sličnog programa i želim da istaknem da su osnivači dveju stranaka Vladimir Žirinovski i Dragan Marković Palma, koji nažalost nisu živi, bili takođe slični po svojim stavovima. I jedna i druga stranka bore se za svakog građanina i funkcioneri LDPR u Rusiji i Jedinstvene Srbije u Srbiji uvek su dostupni svim građanima i u centru naših programa je bolji život svih građana, ne delimo građane na ove ili one. LDPR je trenutno druga stranka po snazi u Rusiji. I Jedinstvena Srbija i Liberalno demokratska partija Rusije su državotvorne i patriotske stranke - izjavio je Dalibor Marković.

Elena Vladimirovna Afanaseva je izrazila zadovoljstvo potpisom sporazuma o saradnji sa Jedinstvenom Srbijom istakavši da se dve stranke bore za slične vrednosti, a to su porodica i država, te da se radi o tradicionalnim strankama.

Delegacija Jedinstvene Srbije obišla je i izložbu posvećenu osnivaču LDPR Vladimiru Žirinovskom, kao i Univerzitet svetskih civilizacija nazvan po Vladimiru Žirinovskom.

U razgovoru sa rektorom tog univerziteta Dalibor Marković je rekao da će Jedinstvena Srbija u parlamentu Srbije tražiti da se u bar deo osnovnih i srednjih škola u Srbiji vrati učenje ruskog jezika kao što je to nekada bilo.

- Mi smo već pokrenuli inicijativu za vraćanje rukog jezika u osnovne i srednje škole u Jagodini preko Školske uprave u Jagodini, a taj predlog će Poslanička grupa Jedinstvene Srbije podneti i u Skupštini Srbije - kazao je Marković.

Rektor Univerziteta svetskih civilizacija u Moskvi predložio je studentsku razmenu između dve zemlje, ocenivši da je to još jedan vid produbljivanja veza između dva naroda.

U delegaciji Jedinstvene Srbije bili su, pored Dalibora Makovića i zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Života Starčević, član GO Jedinstvene Srbije i narodni poslanik i članica grupe prijateljstva Srbije i Rusije Zagorka Aleksić, član GO Jedinstvene Srbije i gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović, član GO Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine dr Miodrag Jarkin, načelnik Pomoravskog okruga i predsednik GO SPS Jagodina Goran Milosavljević, ispred mladih socijalista Luka Dačić i privrednik iz Srbije i veliki prijatelj Rusije Božidar Ristanović.