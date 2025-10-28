AKTUELNO

Politika

Dalibor Marković u Beču: Nastavljamo putem mog oca – obećao sam i dao sam reč

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine zadužen za privredu, investicije i finansije, Dalibor Marković, obratio se članovima srpske delegacije u Beču, istakavši da nastavlja tradiciju koju je započeo njegov otac Dragan Marković Palma.

Delegacija od 250 članova završava svoju posetu Beču, a Marković je u obraćanju u hotelu „Ananas“ poručio:

Foto: Privatna arhiva

– Nadam se da ste se lepo proveli u Beču. Ako ima nekih primedbi, recite mi da bismo znali da ispravimo.

Nakon aplauza iz sale, jedan od prisutnih građana uzviknuo je: „Sve je bilo odlično, tvoje je da nastaviš kako je radio tvoj otac“, na šta je Marković odgovorio:

– Biće tako. Obećao sam i dao sam reč.

Podsetio je da su ovakva putovanja započeta pre 19 godina, upravo inicijativom njegovog oca, i da se tradicija nastavlja:

Foto: Privatna arhiva

– Jedinstvena Srbija i Grad Jagodina nastavljaju tim putem. Bili smo i idemo u Grčku, ići ćemo u Egipat, sada smo u Beču.

Poseta Beču organizovana je od 27. do 29. oktobra, u saradnji Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije, a troškove su pokrili donatori, među kojima je i sama stranka. U delegaciji su privrednici, zdravstveni radnici, poljoprivrednici, radnici, taksisti, pčelari, lovci, frizeri, dobrovoljni davaoci krvi i aktivisti Crvenog krsta.

Autor: Dalibor Stankov

