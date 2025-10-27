Dalibor Marković sa srpskim novinarima u Beču: STRANI PLAĆENICI I DOMAĆI IZDAJNICI NIKADA NEĆE DOĆI NA VLAST U SRBIJI

Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković, koji se nalazi na čelu 250-člane delegacije iz Srbije u Beču, odgovarao je na pitanja srpskih novinara o aktuelnoj situaciji u Srbiji.

"U Srbiji su najveći problem, ne blokaderi, oni su zavedeni, već strani plaćenici i domaći izdajnici koji idu po svetu i pljuju našu Srbiju. Kakav si ti čoveče političar koji, kada dodješ u neku stranu državu, pljuješ po svojoj državi ? Šta će prvo da misli taj tvoj sagovornik koji te sluša da misli o tebi, kada pričaš tako o Srbiji, šta ćeš da pričaš o njemu. Mislim da su to neostvareni ljudi koji pokušavaju na prevaru da dodju na vlast, a to se nece desiti nikada", izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković.

SVA PODRŠKA ALEKSANDRU VUČICU I IVICI DAČIĆU

" Ja apelujem na gradjane Srbije da ne veruju tim prevarantima, koji žele nasilno i na prevaru da dodju na vlast. Oni su uzeli pare i sada pokušavaju da se operu od toga, oni traže način kako da operu novac koji su uzeli. Propala im je obojena revolucija, pukli su i nemaju više šta da traže na ulici. Sedite kući i gledajte šta radi predsednik Vučić i kako se razvija Srbija", kazao je Marković.

"Ja sad očekujem da ti strani plaćenici i domaći izdajnici protestuju što su izgradjeni putevi u Srbiji kao nikada pre, da protestuju što su izgrađene bolnice, klinički centri, što Srbija ima najmanju nezaposlenosti u istoriji, što Srbija ima rast plata i penzija, što Srbija u međunarodnim odnosima nikada nije bila popularnija. Sve to za njih nije dobro, ali jeste za građane Srbije. Dajem punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću u borbi za razvijenu, stabilnu i bezbednu Srbiju", poručio je potpredsednik Jedinstvene Srbije.

DALIBOR MARKOVIĆ ČESTITAO KRSNU SLAVU GRAĐANIMA I SNS

Dalibor Marković čestitao je Krsnu slavu Svetu Petku građanima Srbije koji slave ovaj praznik. " Čestitam Krsnu slavu svima koji danas slave, Srpskoj naprednoj stranci, rukovodstvu SNS, predsedniku Vučiću, svim članovima i simpatizerima SNS", rekao je Marković.

U JAGODINI USKORO NOVI PROJEKTI

"Moja vizija je da Jagodina bude ono što je bila poslednjih 20 godina, prva u svemu. Uskoro ćemo izaći pred Jagodince sa novim projektima, odnosno sa onim što planiramo u narednom periodu. Jagodinci nemaju razloga za brigu, rukovodstvo Grada Jagodine će uvek biti tu za svoje građane i oni znaju gde i kome treba da se obrate", zaključio je Dalibor Marković.

Dalibor Marković nastavio je da radi ono što je njegov otac Dragan Marković Palma radio i u Beču se nalazi delegacija od 250 članova, o trošku donatora, a jedan od donatora je Jedinstvena Srbija. Naša delegacija obišla je danas najatraktivnije znamenitosti glavnog grada Austrije, dvorce Šenbrun i Belvedere.