TOS I POŠTA SRBIJE POTPISALI VAŽAN SPORAZUM U SUSRET EKSPU 2027: Stiže 20 serija turističkih razglednica za promociju zemlje

Turistička organizacija Srbije i Pošta Srbije potpisale su danas, na štandu TOS-a na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Sporazum su potpisali direktori dve institucije, Marija Labović i Zoran Anđelković.

Centralni deo saradnje odnosi se na štampanje serije razglednica sa motivima najznačajnijih turističkih destinacija, gradova i spomenika kulturnog nasleđa Srbije. Biće izrađeno 20 različitih motiva, u tiražu od po 15.000 primeraka. Fotografije obezbeđuje TOS, a razglednice će biti dostupne u objektima Pošte Srbije, kao i u turističkim informativnim centrima i u okviru promotivnih aktivnosti širom zemlje. Pošta Srbije će dodatno obezbediti po 1.000 razglednica od svakog motiva za potrebe promotivnih kampanja TOS-a.

Osim razglednica, biće pripremljeni i posebni vizuali sa motivima Srbije koji će se nalaziti na prodajnim mestima, čime će se dodatno prezentovati turistička ponuda zemlje, posebno u susret međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Direktorka TOS-a Marija Labović istakla je da potpisivanje sporazuma predstavlja važan iskorak u povezivanju turizma i nacionalne infrastrukture.

-Kroz ovu saradnju dodatno ćemo promovisati Srbiju kao turističku destinaciju. Lepo je što to radimo na jedan tradicionalan način, kroz razglednice sa motivima Srbije. Iako je većina promocije prešla u digitalnu sferu, važno je da sačuvamo i negujemo nešto što ima posebnu emociju i lični pečat. Razglednica je suvenir, ali i pozivnica, poruka koja iz Srbije odlazi u svet i poziva druge da je posete - rekla je Labović i dodala:

-U susret Ekspu očekujemo veliki broj gostiju iz inostranstva i verujemo da će razglednica biti jedan od lepih i autentičnih suvenira koje će poneti iz Srbije ili poslati svojim najbližima. Vrlo brzo krećemo sa realizacijom, jer su i TOS i Pošta Srbije operativne i efikasne institucije.

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković zahvalio je Turističkoj organizaciji Srbije na inicijativi i istakao da je memorandum rezultat dužih razgovora o zajedničkim projektima u oblasti promocije.

-Razglednice i tradicionalni oblici komunikacije imaju poseban značaj, jer na neposredan način predstavljaju bogatstvo i raznovrsnost naše zemlje - rekao je Anđelković.

On je naveo da Pošta Srbije, sa svojom razgranatom mrežom širom zemlje, može snažno da doprinese vidljivosti turističkih sadržaja i destinacija.

-Sigurni smo da će, posebno u susret Ekspu 2027, veliki broj domaćih i stranih posetilaca želeti da pošalje razglednicu kao uspomenu sa putovanja, ali i kao način da drugima predstavi Srbiju. Učinićemo sve da ovaj sporazum bude uspešan i da donese konkretnu korist građanima i promociji naše zemlje - poručio je Anđelković.

Sporazum podrazumeva i promociju PTT muzeja, koji posluje u sastavu Pošte Srbije, kroz redovne aktivnosti Turističke organizacije Srbije, čime se dodatno obogaćuje kulturna i turistička ponuda Beograda.

