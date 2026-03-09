Birajmo poruke koje osnažuju

Hemofarm nastavlja kampanju „Napišimo priču iz početka“

Kampanja „Napišimo priču iz početka” kompanije Hemofarm nastavlja se i ove godine s istim fokusom - da osvetli i razbije duboko ukorenjene, štetne i stigmatizujuće narative koji prate devojčice i žene od najranijeg uzrasta.

Ove godine, glumica Anja Ilić poručuje da su „neke priče, vođene pogrešnim narativom, loše napisane, i da je ljubav temelj svih početaka i krov završetaka. Zato je potrebno da svi zajedno pišemo stranice takve priče iz početka”.

Štetni narativi ne nastaju odjednom, niti iz jednog izvora. Oni su splet kulturoloških, socioloških, istorijskih i političkih uticaja. Jednom usvojeni prenose se generacijama, prerušeni u šalu, tradiciju, savet ili brigu. Zbog toga se često ponavljaju nesvesno, što ih čini još opasnijim.

„Nastavljamo tamo gde smo stali, ali ovog puta još glasnije, sa jasnom porukom da je važno i nužno preispitati štetne narative koji nas uče da ćutimo, trpimo ili se stidimo. Potrebno je da svaka devojčica i žena zna da patnja nije cena ljubavi i da, na oko „bezazlene“ reči koje svakodnevno slušamo, postaju uvrežene, normalizuju trpljenje i u svojoj suštini opravdavaju nasilje. Vreme je da takve narative razotkrijemo i zamenimo pričama u kojima su poštovanje, sigurnost i dostojanstvo okvir svakog odnosa”, rekla je Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarm grupi.

Kroz javne diskusije, edukativne sadržaje i saradnju sa stručnjacima, kampanja poziva na promenu štetnih narativa koji relativizuju i normalizuju nasilje, kao i na izgradnju pravednijeg društva u kojem svaka priča počinje po meri onih koji je žive.

Prošlogodišnje aktivnosti ove kampanje otvorile su važno pitanje načina na koji pogrešni narativi oblikuju živote žena od najranijeg uzrasta i poručile da patnja nije i ne sme da bude ljubav. Ove godine kampanja ukazuje na važnost dugoročne posvećenosti promeni narativa – jer samo jedan ili nekoliko razgovora nisu dovoljni da promeni obrasce koji traju generacijama.

Kampanja „Napišimo priču iz početka” poziva na jednostavne, ali ključne korake: zastati, preispitati sopstvene reči i postupke, prepoznati pogrešne i izabrati drugačije narative! Svako jasno „NE” nasilju i svaki iskren razgovor korak su ka društvu u kojem patnja nikada nije ljubav.

Kampanju podržavaju Društvo psihologa RS, Fondacija „Udružene žene”, Aquarius, Udruženje „Nova Generacija”, Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra”, Woman.com Club, Udruženje građana „Superbrke”, Hemofarm fondacija i Centar za primjenjenu psihologiju „Nea Psychologia”.

Autor: Pink.rs